Incautan casi una tonelada de marihuana y detienen a tres personas en Antofagasta

Con casi una tonelada de marihuana incautada finalizaron tres procedimientos desarrollados en las últimas horas por la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, en el marco de su estrategia para combatir a las organizaciones criminales que intentan utilizar la región para el tránsito y distribución de sustancias ilícitas.

El primero de los casos se desarrolló en Calama, donde diligencias especializadas permitieron establecer la existencia de un punto de acopio de drogas en el sector poniente de la ciudad y tramitar las respectivas órdenes de registro, lo que permitió la incautación de 595 kilos 200 gramos de marihuana que se encontraba almacenada en sacos y paquetes.

En un segundo procedimiento, también en Calama, personal especializado de OS7 acompañado por un can detector fiscalizó un vehículo en la ruta CH-21, descubriendo en su interior tres maletas que contenían 273 kilos 100 gramos de marihuana.

Finalmente, en la comuna de Sierra Gorda, un camión intentó evadir un control vehicular en el sector del peaje de la ruta 5 Norte. Tras darle alcance, los funcionarios de la Tenencia Baquedano fiscalizaron el vehículo, encontrando en su área de carga 100 paquetes que contenían 104 kilos 630 gramos de cannabis sativa.

En total, los tres procedimientos permitieron incautar 972 kilos 930 gramos de marihuana y detener a tres personas, dos colombianos y un chileno, quienes fueron formalizados por el Ministerio Público, quedando todos ellos en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad.

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