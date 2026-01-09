Incautan casi una tonelada de marihuana en la primera gran operación antidrogas de 2026 en la región de Antofagasta

La primera gran incautación de drogas del 2026 concretaron carabineros del OS7 y la Fiscalía Regional de Antofagasta, en un procedimiento donde se detuvo a tres imputados, un chileno y dos colombianos, y se recuperaron 51 sacos de marihuana, con un peso total de 938 kilos.

La ubicación del cargamento fue posible gracias a los patrullajes preventivos que el OS7 realiza en rutas y caminos que, de acuerdo a investigaciones e información de inteligencia, son empleados por organizaciones criminales para el transporte de cargas ilícitas.

Fue de esta manera que personal policial detectó dos vehículos, cuyos ocupantes, al notar la presencia de carabineros, intentaron huir hacia la pampa, siendo detenido el imputado de nacionalidad chilena.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que "diligencias posteriores a cargo del OS7 permitieron ubicar a pocos kilómetros del lugar a dos ciudadanos colombianos, quienes serían los receptores de la droga. Todos ellos serán formalizados próximamente por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas, ocasión en que se solicitarán las medidas cautelares que corresponden, esto es, su prisión preventiva”.

En un segundo procedimiento, en Calama, Carabineros incautó otros 63 kilos de marihuana, con lo cual la cifra incautada en los primeros días del año ya suma una tonelada.

El jefe (s) de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Julio Marabolí, indicó que "este tipo de procedimientos exitosos son el resultado de una estrategia institucional muy bien coordinada con el Ministerio Público, y ejecutada por personal especializado de la sección OS7".

PURANOTICIA