Incautan 400 frascos de ketamina en camión que ingresaba desde Bolivia por el paso fronterizo Colchane

El perfilamiento de riesgo más el uso de las tecnologías no invasivas, fueron claves para que el Servicio Nacional de Aduanas impidiera el ingreso a Chile una importante cantidad de droga en formato líquido.

Este procedimiento ocurrió la madrugada de este miércoles en el paso fronterizo Colchane en la región de Tarapacá, donde los fiscalizadores de la Aduana Regional de Aduanas determinaron revisar con el camión escáner un vehículo de transporte proveniente desde Santa Cruz, Bolivia.

El análisis de las imágenes de rayos x por parte de los especialistas aduaneros identificó irregularidades en la cabina del camión, conducido por el boliviano identificado como F.J.S., de 35 años, lo que dio paso a un examen más acucioso.

Allí los fiscalizadores de Aduanas descubrieron escondidos, en diversos compartimentos, 400 frascos de ketamina de 100 ml cada uno, totalizando 40 litros de la droga.

El director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina Silva, destacó “el uso combinado de las herramientas que tienen las y los funcionarios para poder realizar las fiscalizaciones, más la experiencia propia de su trabajo, que permite obtener resultados tan relevantes como la incautación de esta importante cantidad de droga”.

El caso fue informado a la Fiscalía Regional y tanto la ketamina como el sospechoso fueron puestos a disposición de la Policía de Investigaciones. El camión, en tanto, también fue incautado por Aduanas.

(Imagen: Aduanas)

PURANOTICI