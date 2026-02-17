Incautan 2,4 toneladas de marihuana en la provincia de El Loa: es el mayor decomiso en lo que va de año en la región de Antofagasta

La mayor incautación de drogas en lo que va de 2026 y una de las más importantes de los últimos años, lograron la Fiscalía Regional de Antofagasta y la Policía de Investigaciones (PDI), tras la detención en flagrancia de un ciudadano chileno con 2,4 toneladas de marihuana en un camión.

El procedimiento se desarrolló en rutas de la provincia de El Loa y concluyó con la recuperación de la droga equivalente a 2.311 paquetes, con un avalúo que podría alcanzar los 12.111 millones de pesos.

La droga fue acopiada en la ciudad de Calama y, al momento de su incautación, era trasladada a la zona central del país para su distribución, dosificación y venta. No obstante, el trabajo interinstitucional coordinado entre el Ministerio Público y la PDI permitió frustrar los planes de la organización.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la incautación de este cargamento de drogas demuestra las altas capacidades alcanzadas en la lucha contra el crimen organizado y, en particular, el tráfico de drogas, lo que a estas alturas ya permite hablar del “estándar Antofagasta” en este tipo de pesquisas.

“La Fiscalía, en conjunto con las policías, estamos haciendo un coordinado y efectivo trabajo que tiene por finalidad establecer una barrera contra las organizaciones criminales que pretenden ingresar droga a nuestro país. Solo la PDI, en seis meses, está llegando a las 6 toneladas incautadas y este año nuestra región en total registra 15 toneladas. Esto constituye una garantía para toda la ciudadanía, de Antofagasta y Chile, del combate que estamos haciendo en la protección de la soberanía nacional”, explicó.

El persecutor recordó que en los últimos 28 meses, el trabajo conjunto con ambas policías ha permitido incautar 80 toneladas de drogas, lo que significa que cada 10 días, en la región se recuperan en promedio 1,2 toneladas.

“No hay ninguna fiscalía del Cono Sur que pueda mostrar resultados de esta naturaleza. Esa cantidad es equivalente a lo que se incauta en puertos de Europa, con la dificultad que nuestras policías lo que están custodiando no es un puerto, sino que una tremenda región, desértica, en condiciones inhóspitas, con temperaturas extremas y una frontera absolutamente porosa”, aseguró, agregando que “hoy la lucha contra el narcotráfico, en Chile, e incluso en el hemisferio, se está dando en Antofagasta”.

PESQUISA

Para lograr este resultado, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Calama de la PDI desarrolló un proceso investigativo basado en técnicas de análisis criminal, inteligencia policial y trabajo de campo especializado, lo que permitió detectar y retirar de circulación este importante cargamento de droga, cuando era transportado oculto en un vehículo de carga.

En el operativo, se incautó además un camión marca Freightliner, modelo TRCA, año 2015, un semi remolque y dinero en efectivo, elementos asociados a la logística del traslado.

El jefe nacional (s) de Crimen Organizado de la PDI, prefecto Johnny Fica Méndez, precisó que “este procedimiento representa el resultado de un proceso investigativo especializado desarrollado por nuestros equipos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Calama en la región, basado en técnicas de análisis criminal, trabajo de campo y tácticas policiales focalizadas”.

Agregó que “la incautación de más de 2,4 toneladas de cannabis en la región de Antofagasta constituye un golpe significativo a las estructuras logísticas del narcotráfico, afectando directamente su capacidad de distribución hacia otras zonas del país”.

“Como Policía de Investigaciones de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la desarticulación de organizaciones vinculadas al crimen organizado, fortaleciendo el ecosistema de seguridad a través de un trabajo profesional, coordinado y sustentado en capacidades investigativas especializadas", dijo el jefe nacional subrogante.

El detenido fue formalizado por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y, por petición del Ministerio Público, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, don un plazo de investigación de 100 días.

El resultado de esta investigación fue calificado por ambas instituciones como un golpe relevante al narcotráfico, al impactar directamente la capacidad operativa y logística de quienes participan en este tipo de hechos.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA