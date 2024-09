Inauguran conjunto habitacional Nueva Villa Dulce y entregan llaves a 62 familias de Viña del Mar

El trabajo, liderazgo y perseverancia de vecinos que esperaron por más de 20 años la construcción de sus viviendas, destacó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en la inauguración del conjunto habitacional Nueva Villa Dulce y entrega de llaves a 62 familias, 10 de ellas afectadas por el megaincendio de febrero.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto a la jefa comunal, la seremi Minvu de Valparaíso, Belén Paredes, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, el director del Serviu regional, Rodrigo Uribe,

vecinas y vecinos.

El proyecto se ubica en calle Algarrobo y corresponde al avance del Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y da una solución al Comité de Vivienda Nueva Villa Dulce que se formó hace 24 años y también responde a la necesidad de familias damnificadas por el megaincendio.

Ripamonti felicitó “la entereza, el liderazgo y perseverancia de las vecinas, nunca claudicaron a pesar de que muchos perdieron sus viviendas en el sector del incendio, pero hay que seguir por más: menos del 2% de los permisos de obra entregados en los 150 años que tiene Viña del Mar han sido para vivienda pública. La gente se las ha arreglado para poder tener su casa, formar su familia y salir adelante y eso se tiene que subvertir, tiene que haber acciones muy concretas para que eso cambie”, afirmó.

La jefa comunal señaló que “estamos felices, es un proyecto en conjunto donde prestamos apoyo para protegerlo, pues tuvo más de 10 intentos de toma, hubo robos y teníamos un protocolo que comenzó en este conjunto cuando estaba en construcción y que se empezó a replicar en otros sectores de Viña del Mar para evitar que los proyectos que van a entregar vivienda pública no sean tomados, porque eso está pasando en todo Chile”.

Y agregó que “aquí hay un liderazgo tremendo, creo que este es el ejemplo que se debe seguir, pero tenemos que avanzar más rápido, ya no hay excusas. Aquí mismo hay un lote SERVIU que puede albergar a cientos de familias con un proyecto similar a este, hay que empezar a construirlo. En Viña del Mar tenemos bastante suelo para construir y densificar. Hay que seguir trabajando rigurosamente y llegar a todos lados, porque hay mucho trabajo que hacer; hay 5.752 familias que necesitan una vivienda ahora y por ellos tenemos que seguir avanzando”, subrayó.

En tanto el ministro de Vivienda, Carlos Montes destacó que “hay gente que no sabe lo que son las viviendas públicas y sociales, esta es una de ellas en el que el Estado se preocupa que existan porque las personas a través del mercado no pueden acceder a ellas y con el conjunto de características se busca que las familias no sólo tengan viviendas, sino que se también que sea una vivienda buena, de calidad, y eso es lo que se logró”.

Larga lucha

La presidenta del Comité de Allegados Nueva Villa Dulce, María Teresa Laplace, destacó que “hoy culminamos un período muy largo de 24 años, con esta belleza, departamentos que son dignos para poder formar una familia y para poder vivir. Doy las gracias a todas mis compañeras que todo este tiempo estuvieron siempre con nosotros y confiaron en nuestro trabajo”.

La dirigente también agradeció al municipio, “sobre todo en este último período, especialmente la alcaldesa y la directora de DIDECO que siempre estuvieron apoyándonos y tuvieron mucha disposición. Y aquí estamos con los 62 departamentos hechos, y esperamos formar la mejor comunidad de Villa Dulce”, acotó.

El conjunto habitacional está compuesto por departamentos de 60 m2 con tres dormitorios, living, comedor, baño, cocina, con ventanas termopanel, tecnología de revestimiento externo para proteger del frío en invierno y del calor del verano,

sistema de circulación de aire, además de explanada para estacionamientos.

