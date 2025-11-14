Imputado por parricidio en Hualaihué sacudió dos veces a su hijo recién nacido hasta matarlo

El Juzgado de Garantía de Hualaihué dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a S.A.A.M., imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de parricidio y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), perpetrados entre octubre y noviembre en esa comuna de la región de Los Lagos.

En la audiencia de formalización, la magistrada Paola Barra González ordenó el ingreso en prisión de S.A.A.M., por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en atención a la gravedad de los delitos y para asegurar los fines del procedimiento. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, en días y horas indeterminadas de octubre de 2025, el sujeto agredió físicamente a la víctima, su hijo de 3 meses que nació prematuro el 29 de julio pasado, mientras se encontraba bajo su cuidado en el domicilio de la madre.

En un primer ataque, el imputado, hijo del concejal Sergio Antiñirre, tomó a la víctima y ejerció fuerza mecánica con las manos en la zona de la parrilla costal del niño.

Las agresiones le causaron a la víctima fracturas en parrilla costal izquierda, que le provocaron dolor, incapacidad y recuperación por un plazo superior a 30 días. También fueron catalogadas como de carácter grave.

Asimismo, entre las 16:30 y las 20:00 horas del 8 de noviembre de 2025, el imputado agredió nuevamente a su hijo en el interior de su domicilio, sometiéndolo a sacudidas violentas que le ocasionaron hemorragias encefálicas que le causaron la muerte dos días después, en el Hospital de Puerto Montt, por una hemorragia bulbopontina, lesión compatible con el síndrome del niño sacudido.

