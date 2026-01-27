Imputado por megaincendio del Gran Concepción entrega su versión y apunta a fallas en estufa en la que estaba cocinando

El sujeto formalizado por su presunta responsabilidad en el megaincendio que afectó al Gran Concepción y que dejó 20 personas fallecidas, entregó su versión de los hechos, asegurando que desconocía el estado defectuoso de la estufa que habría originado el siniestro.

Según la investigación del Ministerio Público, el 17 de enero, Claudio Luna utilizó una estufa adaptada con una parrilla para cocinar, cuyo cañón no contaba con protección para evitar la salida de chispas. Además, este conducto apuntaba hacia arbustos ubicados sobre la vivienda que habitaba como cuidador del fundo Don Pablo, en el sector El Pino. Las pavesas habrían generado un segundo foco en el sector de Trinitarias, desde donde el fuego se propagó hacia zonas pobladas de Penco y Tomé.

Tras la audiencia de formalización, en la que quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, el imputado relató cómo ocurrió el incidente. “Ese día hubo un bautizo de los jefes. Yo estaba cocinando y a mi pareja la invitaron para ganarse unas monedas más para trabajar de copera en los patronales, y yo me quedé cocinando; hice arroz con pollo al jugo. Había dos palitos de leña y le eché el tercero”, señaló.

El acusado sostuvo que continuó con sus labores hasta que escuchó un ruido fuerte. “Me doy cuenta de que el fuego ya había empezado y parto corriendo adonde los jefes a decirles que se me estaba quemando hasta la casa. Al principio no me creyeron”, afirmó, agregando que fueron sus empleadores quienes contactaron a Bomberos.

Luna también expresó su impacto por las consecuencias del incendio. “Yo no sabía nada (de lo ocurrido). Imagínese, 20 personas (fallecidas); con el dolor de mi alma, no era ocasionar esas cosas”, dijo.

Asimismo, cuestionó a los dueños del predio, asegurando que no existían implementos para enfrentar emergencias y que debió utilizar agua de una piscina para intentar controlar el fuego. Además, afirmó que no contaba con contrato laboral y descartó la versión del Ministerio Público sobre un supuesto intento de fuga, señalando que se dirigieron al sector El Pino para buscar mercadería tras quedar damnificados.

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de incendio contemplado en la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, valoró que se acreditaran los hechos que forman parte de la investigación.

Por su parte, el abogado defensor Pablo Ardouin apuntó a los propietarios del predio como responsables del mal estado de la estufa y de la falta de despeje del sector, señalando que “en este caso, el hilo se está cortando por lo más delgado”.

Claudio Luna Muñoz quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación que, hasta ahora, lo sindica como el único responsable del inicio negligente del incendio que dejó 20 fallecidos y más de 3 mil viviendas destruidas.

PURANOTICIA