Rodolfo Carter se suma al llamado urgente para que RN y la UDI definan candidato a Gobernador en Valparaíso: “Luis Pardo tiene más fondo político para ganar esta elección”

Más de 48 horas han pasado desde que conocimos los resultados de las primarias en la Región de Valparaíso donde midieron fuerzas tanto Republicanos como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente en comunas como Quilpué, Concón y Limache.

Los resultados de aquella elección demostraron una fortaleza de Renovación Nacional que era esperada, no es coincidencia que el partido que lidera Rodrigo Galilea tenga dos senadores, tres diputados y que, por ejemplo, la propia UDI no tenga representantes. El mismo análisis hizo el propio Galilea este domingo, el que fue replicado por una nota de La Segunda de este martes donde todos los parlamentarios, a excepción de Camila Flores, piden la definición ahora del candidato a Gobernador Regional.

Un protagonista que está con un pie en la Región de Valparaíso es el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien si bien anunció su candidatura presidencial o al menos a la primaria de la centro derecha, también dijo que no descartaba venir justamente por un cupo al Senado a la zona que lo vio nacer y criarse como lo es la Quinta Región.

En conversación con Puranoticia.cl Carter dijo que “es urgente la definición de Chile Vamos para elegir al candidato que irá a la Gobernación Regional, son demasiado graves los problemas de una pésima gestión del actual Gobernador para seguir postergando la denominación del hombre o mujer que compita por esa elección”.

Teniendo conocimiento de la zona, enumeró los problemas de la zona tales como “el agua, la reconstrucción de Viña del Mar" e indicó que "los mismos temas de desarrollo de la región tienen una importancia relevante para seguir postergando esto, por eso debe haber unidad para ganar la Gobernación”.

Sobre los nombres en competencia, Carter dijo que “son varias las opciones”, “Pepa Hoffmann, Luis Pardo, Manuel Millones, que es otro nombre importante… cuya definición debiera ser entre los tres, pero si la definición fuera entre Hoffmann y Pardo, me parece que Luis Pardo tiene un respaldo político mucho más profundo, Renovación Nacional tiene más parlamentarios, tiene mayor presencia y tuvo mejor desempeño en las últimas primarias”.

Junto a esto, afirmó que lo relevante de la elección es que se elija al “más competitivo para ganar el Gobierno Regional”.

NO A LOS PROYECTOS PERSONALES

El actual alcalde de La Florida y próximo candidato presidencial en las primarias, en las que espera enfrentar a Evelyn Matthei, recalca la “urgencia” en decidir el nombre que representará al sector y añade que “no puede ser que por proyectos personales terminemos perdiendo una Gobernación Regional que hoy, de verdad, tiene problemas totalmente inaceptables por mala gestión. Por eso, si la decisión es entre Luis Pardo y Hoffmann, todo indica que Pardo tiene mucho más fondo político para ganar esa elección”.

Sobre la relación que tiene Carter con Hoffmann, aseguró que para él “Hoffman en el proceso de primarias tuvo un mal desempeño, no sólo porque los candidatos que ella llevo no tuvieron buenos resultados, sino que además porque el trato que le dio a algunos, particularmente al candidato Daniel Reyes que ganó en La Florida, al referirse a él como, comillas, a ti no te conoce nadie, es una forma de hacer política que a mí no me parece correcta. El mirar con ese nivel de desprecio a las personas habla muy mal del líder que dice esas palabras. El liderazgo en la UDI fue construido por Jaime Guzmán y por Pablo Longueira, quienes lucharon toda la vida por parar a gente sencilla y nueva en la política y no me imagino ni a Guzman ni a Longueira diciendo a ti no te conoce nadie”.

LUIS PARDO COMO OPCIÓN

De ser finalmente elegido Luis Pardo como la opción de Chile Vamos, Carter sostuvo que “a mí me parece que Luis es conocido en la región, y cuenta con el respaldo del partido más importante de la región que es Renovación Nacional, que tiene Senador, tiene diputados, y además ha tenido una buena performance en las últimas primarias, por lo tanto esa debiera ser una fortaleza bastante evidente respecto de María José Hoffmann”.

Por último Carter espera que un Gobernador de la Región de Valparaíso sea “alguien que sea serio, que no prometa cosas que no pueda cumplir, que no juegue más con la ilusión del agua en medio de una sequía gigantesca que afecta al Valle del Aconcagua, prometer cosas tan sentidas por los ciudadanos y después no cumplir ninguna es una vergüenza, ese es el primer aprendizaje. Hablar con la verdad y comprometerse con lo que sí se pueda hacer, también ser un gobernador para toda la gente de la región, para todos los hombres y mujeres de esa zona, presente, responsable, serio, trabajador, son los cuatro atributos que yo espero tenga que el candidato que derrote al Frente Amplio en la próxima elección”.

