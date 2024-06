Analistas desmenuzan ofensiva de RN contra Hoffmann y tesis de su presunto rechazo: "Quieren defender postulación de Luis Pardo"

"Es la candidata que tiene más rechazo de los que se mencionan". Con estas palabras, el diputado Andrés Celis dio sus argumentos de por qué cree que María José Hoffmann no debe competir por la Unión Demócrata Independiente (UDI) con miras a la Gobernación Regional de Valparaíso y, en cambio, debían respaldar a Luis Pardo.

"La ex Diputada puede tener un nivel de conocimiento alto e incluso puede aparecer con un mayor apoyo –siempre por debajo del actual Gobernador– pero no se muestra un elemento que es esencial: que tiene un techo, que tiene un límite y que de ahí no va a poder subir, por lo que es muy difícil que le pueda ganar al actual Gobernador", añadió el legislador de Renovación Nacional en la antesala de una importante reunión.

Y es que a contar de las 19:30 horas de esta martes 4 de junio, la directiva nacional encabezada por el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea; junto a la mesa regional, que en Valparaíso lidera el ex subsecretario Alfonso Vargas; se reunirán con parlamentarios de la zona y los candidatos para las elecciones de fines de octubre.

¿El objetivo? Apoyar a los candidatos que presentó el partido para los comicios, reafirmar su respaldo al ex diputado Luis Pardo como el candidato de RN a la Gobernación Regional de Valparaíso y, además, definir una estrategia para convencer a la UDI de que la opción de María José Hoffmann no es respaldada por ellos ni Chile Vamos.

"Queremos presentar elementos fundados de que la ex diputada Hoffmann quiere usar la Gobernación o la candidatura para ser Senadora. No le interesa llegar a la Gobernación", dijo el diputado Andrés Celis al diario La Tercera.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos por el parlamentario y otras fuentes de RN respecto a lo que será la cita de esta noche y la "quitada de piso" a la carta de la UDI, María José Hoffmann, Puranoticia.cl conve rsó con dos expertos en materia política.

Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, explicó que estos argumentos "son parte de la campaña electoral dentro de la derecha, donde la aparición de María José Hoffmann ha sido inesperada, sobre todo por los resultados de la Criteria y otro par de encuestas que la posicionan con resultados inesperadamente altos. Por lo tanto, aludir a un rechazo es una técnica previa a la negociación de la definición de las candidaturas, por cuanto, al menos en las encuestas, María José Hoffmann parece ir liderando dentro de los candidatos de derecha".

Consultado respecto a los motivos expuestos por Celis, el experto indicó que "naturalmente Renovación Nacional quiere defender la postulación de Luis Pardo y va a tener que recurrir a los argumentos que sean, pero resulta curioso que se aluda al rechazo cuando está considerablemente mejor posicionada que Luis Pardo, que es un excelente candidato por derecho propio, si no fuera porque María José Hoffmann es una figura de calado nacional y que, además, fue Diputada por San Antonio, por lo tanto, tiene conocimiento y arraigo local bastante importante".

Por su parte, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, indicó a Puranoticia.cl que "estamos en la etapa más compleja de la política: la negociación. En ese marco, se dicen y afirman muchas cosas. RN, lo que pretende es imponer a su candidato y para eso lo que está haciendo es, de alguna manera, entregar argumentos en contra de la que podría ser quien desafíe esa opción que tiene hoy RN. Los focos se ponen en la actual secretaria general de la UDI, que fue Diputada por la zona, porque evidentemente se ve como una amenaza".

"El argumento sería que ella, por su condición de ser dirigenta nacional de la UDI, por su rol como tal, podría ser objeto de un mayor cuestionamiento de parte de los ciudadanos, que no ven con tan buenos ojos que –primero– políticos profesionales quieran desempeñar funciones en cargo que tienen que ver con la gestión administrativa o la gestión de un Gobierno en una región. Además este intento de plantearla como alguien que no está afincada en la zona. Entonces es parte de los argumentos a favor y en contra que se esgrimen para subir o mantener candidaturas, y también para bajarlas", añadió el analista.

"Para blindar a su candidato, se exponen las críticas del otro. No conozco evidencia de lo que el diputado Celis plantea. No sé si tendrá estudios internos que le permitan asegurar eso", sostuvo Moreno; mientras que Wilson considera que lo planteado por Celis no es más que un mecanismo de defensa: "Eso se llama 'peinar las encuestas', donde se tratan de buscar algunos lugares o elementos específicos para tener un argumento, pero en términos reales eso no contradice el hecho de que Hoffmann supera en esas encuestas, largamente, a Luis Pardo".

Finalmente, ambos especialistas consultados por Puranoticia.cl fueron enfáticos en que estas declaraciones no deberían afectar las relaciones entre RN y la UDI, pues este tipo de controversias son "propios de la esgrima electoral", tal como ocurre en el oficialismo, con las palabras cruzadas entre el gobernador Rodrigo Mundaca y Mauricio Viñambres.

