Homicidio al interior de la cárcel de Valdivia: Fiscalía investiga muerte de interno en módulo 54

La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un homicidio ocurrido la mañana de este martes, cerca de las 10:00 horas, al interior del módulo 54 del Complejo Penitenciario de Valdivia, donde un interno de 34 años de nacionalidad chilena, perdió la vida.

La situación fue informada por Gendarmería de Chile a la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público, activándose de inmediato los protocolos correspondientes. Según los antecedentes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo, además de una lesión penetrante en la tráquea, atribuibles al uso de un arma blanca.

El fallecimiento se produjo en el mismo módulo, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Los Ríos, que instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y determinar la identidad del o los responsables.

Asimismo, el Ministerio Público dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal, organismo encargado de retirar el cuerpo y realizar la autopsia conforme al Protocolo de Minnesota, una guía internacional de las Naciones Unidas para la investigación de muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

