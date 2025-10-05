Hombre murió tras ser apuñalado y abandonado en la vía pública de Talcahuano

Un hombre murió durante la madrugada de este domingo, en la comuna de Talcahuano, tras ser apuñalado en el tórax por desconocidos.

Pasadas las 4 de la madrugada, Carabineros concurrió hasta la Av. San Vicente tras recibir un aviso sobre un hombre lesionado.

La víctima, un hombre de 31 años, presentaba una lesión en el tórax y, según informó la policía, el sujeto habría sido apuñalado, por lo que fue trasladado hasta un SAPU, donde confirmaron su muerte.

El fiscal de flagrancia, Paulo Pucheu, instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción que investigara este homicidio, que sería el número 77 en lo que va del año en la región del Biobío.

La teniente Alisón León, subcomisario de los servicios de la Subcomisaría Cerros de Talcahuano, detalló que alrededor de las 4 de la mañana, Carabineros encontró a una “persona de sexo masculino adulta entre medio del pastizal, la cual mantendría distintas lesiones en su cuerpo específicamente en el tórax, al parecer realizadas por un arma blanca”.

Por el momento, la teniente sostuvo que “no se encontraría mayor información en cómo se habría realizado los hechos, lo cual se mantiene en proceso de investigación por parte de la PDI”.

