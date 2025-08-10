Hombre muere tras ser baleado en los cerros de Talcahuano

Un hombre falleció tras ser baleado la madrugada de este domingo en el sector Los Lobos en Talcahuano, Región del Bío Bío.

Herida de gravedad la víctima, de 25 años, fue trasladada de urgencia al Cesfam San Vicente, donde finalmente se constató su muerte.

La Fiscalía de Bío Bío, en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

El comisario José Cárcamo, de la Brigada de Homicidios de Concepción, señaló que, de acuerdo con los trabajos de campo, “se logró establecer que el ataque se realizó en los cerros de Talcahuano”.

Por el momento, la autoridad señaló que en el lugar ya “se realizó el empadronamiento, el levantamiento de evidencia correspondiente y actualmente nos encontramos investigando la participación de los autores del delito”.

