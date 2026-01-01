Hombre lucha por su vida tras violento ataque armado en Concepción

Un violento ataque a balazos mantiene en estado grave a un hombre de 40 años en la comuna de Concepción, Región del Biobío. La víctima fue herida por impactos de arma de fuego en reiteradas ocasiones y permanece internada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde debió ser sometida a una cirugía de urgencia.

Según los primeros antecedentes, el ataque fue perpetrado por un sujeto desconocido que se dio a la fuga inmediatamente después de disparar. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del responsable.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia y Primeras Diligencias del Biobío, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, cuyo personal trabaja para esclarecer la dinámica y motivaciones del hecho.

El comisario José Vidal informó que la víctima fue asistida inicialmente por personal del SAMU, quienes lograron estabilizarla en el lugar antes de trasladarla al recinto asistencial. Su estado de salud se mantiene reservado, dada la gravedad de las lesiones sufridas.

En paralelo, equipos especializados de la PDI y del Laboratorio de Criminalística realizaron peritajes en el sitio del suceso, donde se levantó evidencia balística clave. Además, se lleva a cabo el empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar al autor y establecer eventuales responsabilidades penales.

