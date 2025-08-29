Hombre es capturado luego de intentar atropellar a carabineros con su vehículo en Temuco

Una tensa jornada se vivió este viernes en la capital de La Araucanía, donde un hombre de 30 años fue detenido tras una persecución policial que incluyó un intento de atropello a funcionarios y una balacera. El sujeto, quien mantiene antecedentes policiales, resultó con una herida de bala en una de sus piernas y permanece en calidad de detenido.

Los hechos se iniciaron, según reportó Radio Bío Bío, cuando el hombre intentó robar una bolsa con dinero a personal de la empresa de valores Prosegur en la intersección de las calles Manuel Bulnes con Antonio Varas. Tras el intento frustrado, el sujeto huyó en un vehículo, lo que alertó a Carabineros e inició una persecución por el sector Pueblo Nuevo.

Según el capitán Pablo Cisterna, de la Segunda Comisaría de Temuco, la persecución culminó en calle Basilio Urrutia, donde el conductor, al verse acorralado, intentó arrollar a los funcionarios policiales. Ante la inminencia del ataque y el riesgo para sus vidas, los uniformados utilizaron sus armas de servicio, hiriendo al hombre en una pierna.

Tras la detención, equipos del Laboratorio de Carabineros (LABOCAR) se trasladaron al lugar de los hechos, que se mantuvo aislado por varias horas para realizar los peritajes de rigor. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán las imputaciones correspondientes por los graves hechos ocurridos.

