Hombre de 68 años muere aplastado por camión conducido por su hijo en el Biobío

Un hombre de 68 años perdió la vida durante la tarde de este sábado en un grave accidente registrado en la Ruta 160, a la altura de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.

De acuerdo con antecedentes de radio Bío Bío, la víctima viajaba como copiloto en un camión que era conducido por su hijo, de 41 años, cuando, por circunstancias que deberán ser establecidas durante la investigación, el vehículo habría perdido el control.

El hecho ocurrió pasado el mediodía. Según informó el citado medio, en medio de la emergencia el hombre habría descendido del camión con la intención de intentar detener su desplazamiento.

Fue en ese momento cuando, por causas que todavía son materia de investigación, la víctima terminó siendo aplastada por la estructura del vehículo.

Personal de Carabineros se trasladó hasta el lugar tras recibir la alerta por el accidente y constató el fallecimiento del hombre.

Hasta ahora, la dinámica exacta del hecho no ha sido establecida, por lo que los antecedentes conocidos son de carácter preliminar y deberán ser corroborados mediante las diligencias correspondientes.

Carabineros inició las indagatorias destinadas a determinar qué provocó que el camión perdiera el control y establecer con precisión cómo ocurrió el fatal accidente.

Entre las diligencias consideradas se encuentra la revisión de eventuales cámaras de seguridad instaladas en las cercanías de la Ruta 160, cuyos registros podrían aportar información relevante para reconstruir los momentos previos al fallecimiento.

La investigación deberá determinar las causas y circunstancias del accidente que terminó con la muerte del hombre de 68 años.

PURANOTICIA