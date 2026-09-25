Contraloría detecta que municipios de Nancagua y Doñihue pagaron $109 millones por terrenos que nunca ingresaron a su patrimonio

La Contraloría Regional de O’Higgins constató que la Municipalidad de Nancagua celebró un contrato de compraventa para adquirir un inmueble por $49 millones. La operación no contó con la aprobación del Concejo Municipal para su adquisición, ni con un decreto alcaldicio, ni con el acto administrativo que ratificara la suscripción.

Así, en el Informe de Investigación Especial N°260 de 2026, la CGR detectó que el inmueble no fue inscrito a nombre de la casa edilicia en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, por lo que el gasto realizado no se incorporó al patrimonio municipal. Situación, que además transgrede el deber de resguardo que compete al alcalde en calidad de jefe superior del servicio.

MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

La misma observación fue constatada en la Municipalidad de Doñihue luego de que pagara $60 millones por la supuesta adquisición de un inmueble, sin que el bien raíz haya sido inscrito a nombre de la casa edilicia y, por lo tanto, sin que se acreditara su incorporación al patrimonio municipal.

El Organismo de Control advirtió en su Informe de Investigación Especial N°63 de 2026, que la municipalidad aludida no cuenta con procedimientos específicos para la adquisición de bienes inmuebles. Además, entre las observaciones se verificó falta de tasación comercial, omisión de licitación pública y ausencia de un acto administrativo que aprobara la compraventa.

Dadas las situaciones expuestas en los dos casos, la Contraloría General de la República formuló reparos -demanda en juicio de cuenta- por el monto total, es decir $109 millones, con el objeto de obtener la restitución de dichos montos y ordenó a que ambos municipios deberán iniciar un sumario para determinas las eventuales responsabilidades administrativas. Todos los antecedentes serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que estimen pertinentes.

PURANOTICIA