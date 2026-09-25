Ataque incendiario deja una camioneta destruida en un sector rural de Collipulli

Un nuevo ataque incendiario se produjo en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía, donde desconocidos incendiaron una camioneta en el sector Camino Curaco.

El hecho se registró la mañana de este viernes en la ruta 49 km 44. Al lugar llegó personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, quienes verificaron lo ocurrido y comprobaron que el vehículo continuaba en combustión.

De acuerdo a información preliminar, dos individuos, que se movilizaban en una camioneta, habrían intimidado a dos trabajadores de una empresa de seguridad, a quienes obligaron a descender del vehículo en el que se transportaban para luego prenderle fuego.

Personal de Carabineros continúa realizando diligencias para aclarar con lo sucedido y dar con los responsables del ataque incendiario.

(Imagen: Apra Chile)

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