558 damnificados, 9.495 aislados y 928 viviendas con daño menor por sistema frontal entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo reporte por el sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos.

Respecto a afectación a personas, en Biobío son 60 los damnificados; mientras que 46 personas se encuentran aisladas.

En La Araucanía son 498 los damnificados y 36 los albergados, mientras que los aislados son 9.380.

En Los Ríos son 69 los aislados.

Según el balance son 558 las personas damnificadas, 36 los albergados y 9.495 los aislados.

Respecto al daño a viviendas, Senapred informó que 201 registran daño mayor, 928 daño menor y 200 se encuentran en evaluación.

El organismo dio a conocer que las Direcciones Regionales "mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), en conformidad a sus procedimientos de coordinación a nivel regional".

Además, "se han constituido COGRID en los distintos niveles territoriales y mesas técnicas de nivel nacional y regional, con el fin de fortalecer las coordinaciones para responder de manera oportuna. Asimismo, se activarán los niveles de alerta correspondientes, conforme a la evaluación del riesgo".

(Imagen: Radio ADN)

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