Hombre de 24 años muere baleado en población Centenario de Puerto Varas

Un homicidio a balazos es investigado por Carabineros de Chile en la comuna de Puerto Varas, luego de que un hombre de 24 años fuera encontrado sin vida en el exterior de una vivienda.

El hecho quedó al descubierto en la población Centenario, específicamente en la intersección de las calles Emilio Luppi e Hijos Ilustres, donde personal policial halló el cuerpo de la víctima con evidentes impactos de bala.

Tras el procedimiento inicial, el Ministerio Público dispuso el trabajo de los servicios especializados de OS9 de Carabineros, Labocar y la SIP de la 1ª Comisaría, con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen.

Las diligencias buscan reconstruir lo ocurrido, levantar evidencia balística y dar con la identidad del o los responsables del homicidio, ocurrido en un sector residencial de la ciudad lacustre.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque, antecedentes que continúan siendo materia de investigación.

El comisario Félix Sánchez realizó un llamado a la comunidad para colaborar con la indagatoria policial.

“Hacemos el llamado a la comunidad para colaborar activamente en esta investigación, entregando información en las unidades de Carabineros o utilizando el *fono denuncia seguro 4242, donde se pueden aportar antecedentes de forma anónima, las 24 horas del día”, indicó el oficial.

La fiscalía y Carabineros continúan trabajando en el sitio del suceso y en diligencias paralelas, mientras se espera avanzar en la identificación de los autores y esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

PURANOTICIA