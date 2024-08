Hoffmann lanza campaña alineando a todo Chile Vamos: “Somos un equipo que va a recuperar la esperanza y seguridad en la región”

Ver en una sola foto a Andrés Longton, Andrés Celis y Camila Flores era algo difícil de conseguir, más aún sí le sumamos las figuras de Hotuiti Teao y del senador Francisco Chahuán. No obstante, aquella postal la consiguió María José Hoffmann justo el día en que se inician oficialmente las campañas de cara a las elecciones de fines de octubre.

Quienes conocen la interna del lanzamiento de campaña dicen que aquella fotografía no es una coincidencia, sino que comienza a develarse el liderazgo que está logrando la candidata en sus pares de Chile Vamos, que han entendido que el trabajo en equipo puede ser lo único que los diferencie respecto de las otras opciones que buscan ganar la Gobernación Regional de Valparaíso.

“Queremos hacer una campaña limpia, una campaña positiva, una campaña llena de energía, de esperanza, pero que también visibilice la mala gestión que ha tenido el Frente Amplio y especialmente el gobernador Mundaca”, dijo Hoffmann quién adelantó que “voy a tapizar de cámaras la región y recuperar la esperanza”.

La jornada de lanzamiento fue en más de 20 puntos de toda la región de Valparaíso, donde no sólo participaron históricamente los parlamentarios en su conjunto, sino que también otras figuras del gremialismo. No hay que dejar de recordar que la UDI, partido en el que milita Hoffmann, no tiene representantes en el Parlamento en la Quinta Región y que justamente el símbolo político que las figuras de Renovación Nacional y Evópoli hayan estado presente, le da un relato muy creíble a la candidatura de la ex secretaria general de la UDI, sobre todo conociendo las diferencias del sector ante su arribo que hoy, definitivamente, quedaron atrás.

Por lo mismo, María José Hoffmann analiza este momento diciendo que “nunca habíamos estado peor que ahora. La gente vive insegura, vive con miedo, estamos hasta la coronilla por la falta de reactivación económica y desde aquí parte un equipo, un equipo que no solamente quiere gobernar la región, sino que también quiere gobernar Chile”.

La alusión a ese equipo que define la candidata de Chile Vamos contrarresta un poco con lo que puede estar haciendo el mismo Rodrigo Mundaca, quien parece tener dividido a su sector tras su opción y la de Felipe Ríos. En el caso de Manuel Millones, su campaña es más bien vista como un “outsider” de derecha; mientras que la de Francesco Venezian y Republicanos debe superar el estigma de sólo la “marca” del conglomerado de Kast, según dicen los analistas.

“Como candidata de Chile Vamos es un honor contar con el apoyo de todos mis amigos de Renovación Nacional, de Evópoli, de la UDI. Tenemos una tarea muy grande. Esta es una de las regiones más afectadas por la mala gestión del Frente Amplio y aquí va a partir la esperanza para recuperar Chile”, dijo Hoffmann.

La diputada de RN, Camila Flores, dijo que “tenemos a la mejor candidata a Gobernadora Regional. Es una mujer muy competitiva, con mucho carácter, y con algo que es esencial en política: la responsabilidad de decir la verdad y trabajar por los temas realmente importantes”.

En la misma línea, el senador Francisco Chahuán dijo que “la región requiere unidad, unidad en torno a su futuro, requiere movilizarse y para eso estamos convencidos que Pepa Hoffmann va a tener la capacidad y el liderazgo que se requiere para poder establecer un cambio de lo que ha sido la actual gestión”.

El diputado independiente, pero cercano a Evópoli, Hotuiti Teao, agregó que “estamos brindando el apoyo a Pepa Hoffmann, principalmente porque ella es una mujer de la región, porque conoce las problemáticas, porque sabemos que ha estado en todas y cada una de las comunas”.

Uno de los primeros que llegó a la cita fue el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, quien dijo que "hoy se inicia un proceso de campaña, cuyo objetivo será gobernar la región de Valparaíso. Pero no con un proyecto personal, sino con un equipo de trabajo. Aquí debemos entender que lo importante no es RN ni la UDI ni Evopoli, es la región. Que fuimos capaces hoy de estar todos juntos, cuatro parlamentarios de Renovación Nacional, más Hotuiti de Evopoli, y que juntos entregamos no sólo un respaldo a Pepa Hoffmann, sino que conformamos un equipo y eso lo decimos más que un slogan, más que para la foto, sino como una responsabilidad. Somos como RN el partido más grande de la derecha en la región y somos capaces de saber reconocer que el norte está en ganarle la gobernabilidad de la región al Frente Amplio, no estamos para gustos personales en el sector, estamos para un trabajo en equipo y este partió hoy con Pepa Hoffmann”.

Andrés Longton, también de RN, finalizó diciendo que “el camino que hoy inicia Pepa Hoffmann es ponerle rostro a un equipo, que en la región lleva mucho tiempo trabajando. El despliegue territorial que tenemos como Renovación Nacional en las comunas de la región lo ponemos a disposición para cumplir el objetivo de devolverle la seguridad a la región y como nuestra candidata dice, devolver la esperanza, para así liderar una región que debe volver a estar en el sitial que se merece”.

