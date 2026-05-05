Histórico decomiso en Antofagasta: Incautan 2 millones de cajetillas de cigarrillos y detienen a cinco personas

La Fiscalía de Tocopilla formalizó a cinco imputados, chilenos y extranjeros, por el contrabando de más de 2 millones de cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, como también por el porte ilegal de una subametralladora UZI y sus respectivas municiones.

La captura de los sujetos se concretó de forma inmediata luego de que efectivos de Carabineros los descubrieran manipulando el citado armamento prohibido. Este operativo tuvo lugar en las inmediaciones del puente Quillagua, jurisdicción correspondiente a la comuna de María Elena.

Tras el arresto, el personal policial inspeccionó los alrededores y halló a pocos metros tres camiones equipados con sus ramplas. En el interior de estos vehículos pesados se transportaba un cargamento de 2.201.370 cajetillas de diversas marcas, mercancía que carecía de cualquier tipo de visación sanitaria o aduanera.

Con una estimación comercial que bordea los $6.000 millones, este hallazgo se posiciona como uno de los decomisos de tabaco ilegal más cuantiosos que se han registrado en el territorio nacional.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, subrayó que la persecución del ingreso clandestino de cigarrillos es un eje prioritario para el Ministerio Público dentro de su plan contra el crimen organizado. Según la autoridad, esta labor se equipara a la lucha contra el narcotráfico y ha permitido obtener logros de similar relevancia.

Al detallar las cifras, el persecutor precisó que durante el presente año las fuerzas policiales han logrado decomisar cerca de 5 millones de cajetillas en la región. Esto representa un incremento que ronda el 30% en comparación con el mismo lapso de 2025.

En esa misma línea, el fiscal añadió: “A esto hay que sumar la incautación de camiones, vehículos de apoyo, equipos de comunicación satelitales e incluso armamento de guerra, como ocurrió en este último caso, todo lo cual implica un golpe muy fuerte a la logística de este tipo de organizaciones”.

Asimismo, Castro Bekios enfatizó que este ilícito no se limita a generar mermas arancelarias y riesgos para la salud pública, sino que constituye una fuente de financiamiento clave para las agrupaciones delictuales. Frente a este escenario, sentenció que “combatirlo con todos los recursos disponibles es indispensable para cortar los flujos económicos que mantienen vivas a estas estructuras criminales”.

Desde la vereda policial, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, indicó que el éxito de este operativo responde a las tácticas de fiscalización ejecutadas por los efectivos de la Tenencia de María Elena. Dichos controles se llevan a cabo en medio de la pampa y bajo total oscuridad, con el objetivo específico de frenar estas infracciones.

Para ilustrar la evolución de este fenómeno, el alto oficial afirmó: "Hace unos años era común encontrar gente que traslada las pacas de cigarros en camionetas o bien en los buses. Hoy día esto ha mutado. Estos son cigarros provenientes de Paraguay, especialmente. Se trasladan en grandes cantidades, estamos hablando de un avalúo superior a los $6.000 millones, es decir, por camión tiene $2.000 millones de ganancia".

Finalmente, tras ser imputados por contrabando aduanero, además del porte de municiones y armamento de guerra, los cinco detenidos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que la libertad de los individuos representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

(Imagen: Fiscalía)

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