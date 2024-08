Histórica operadora de Reginato en Viña aparece en la primera línea de campaña de Iván Poduje: "Es exactamente el mismo equipo"

"No tenemos nada que ver con Reginato. Yo no soy militante de ningún partido". Con estas palabras, el candidato de Chile Vamos a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, respondió el pasado martes 18 de junio en el programa «Sin Filtros» a un emplazamiento que le realizó la ex candidata constituyente Valeria Cárcamo (FA) en torno a las figuras del círculo cercano de la ex Alcaldesa de Viña en su campaña.

"Respecto a la UDI, no tengo ninguna vinculación con la UDI porque mi candidatura es independiente. También me apoya el partido Amarillos, Demócratas y el Partido Social Cristiano. Chile Vamos también", agregó en aquella oportunidad el hoy candidato único de la oposición para la Elección Municipal de octubre, descartando de plano cualquier vínculo con Virginia Reginato y la UDI.

Cabe recordar que durante aquella emisión del programa de streaming, la frenteamplista Valeria Cárcamo dio los nombres de tres cercanos a Virginia Reginato que estarían involucrados directamente en la campaña de Iván Poduje: Jaime Varas, ex concejal UDI de Viña; Germán Pérez, ex asesor de la «Coty»; y Patricio Gatica, ex asesor comunicacional durante la era gremialista en la comuna.

Si bien, los tres lo descartaron, aunque Varas haya acompañado a Poduje en el lanzamiento de un libro, que Pérez se haya reunido con el candidato y Gatica reconociera que si lo llama se suma; Puranoticia.cl tomó conocimiento de que habrían más personas del círculo de hierro de Virginia Reginato en su campaña...

Se trata de Nina Parra, amiga e histórica colaboradora de la ex alcaldesa Virginia Reginato durante sus 17 años al mando de la Municipalidad de Viña del Mar, quien hoy ha aparecido en más de alguna fotografía junto a Iván Poduje, como cuando fue a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) en Valparaíso para inscribir su candidatura. De hecho, fuentes de Puranoticia.cl afirman que su rol en la campaña sería de encargada de las inscripciones para las actividades que realiza el candidato en el territorio.

En la imagen: Nina Parra, Jaime Varas y Mafalda Reginato.

Pero, ¿quién es Nina Parra? Según pudo averiguar este medio –al que de un tiempo a esta parte Iván Poduje comenzó a llamar «Pura Malicia», en su afán de poner apodos como ya lo ha hecho con los republicanos Chiara y Antonio Barchiesi a quienes llama «Hermanos veneno»– es una antigua colaborada de Reginato en lo que fue su gabinete en Alcaldía. Y es que pesar de nunca haber tenido función establecida, sí era reconocida por ser quien obedecía absolutamente todas las órdenes de «Coty».

Una fuente de Puranoticia.cl al interior del Municipio de Viña del Mar, y conocedora de la dinámica interna en la era Reginato, refirió a este medio que la aludida trabajaba en el Gabinete de la ex Alcaldesa y que habitualmente sus funciones eran dar cumplimiento a las órdenes directas que recibía de la primera autoridad. Adicionalmente realizaba labores de enlace de ésta con su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI) facilitando la relación del partido y los funcionarios de la Municipalidad, afiliando militantes, recolectando los aportes mensuales al partido y coordinando otros aportes a las campañas políticas, especialmente las de concejales. Pese a que se intentó conocer la versión de la ex funcionaria aludida, ésta no respondió a los llamados de nuestro medio.

En sus redes sociales, donde Parra señala que es "relacionadora pública de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar", se puede apreciar que comparte mucha información que sube el propio Iván Poduje a su cuenta, tal como ocurrió esta semana luego que el candidato de Chile Vamos fuera "funado" en la población Valdivia, en Miraflores Alto, por parte de un hombre que decía estar a cargo de una olla común en el lugar.

"Aún quedan cupos. Inscripciones abiertas conmigo", dijo la ex funcionaria municipal en una publicación en Facebook; esto, en referencia a otra actividad de lanzamiento del libro de Iván Poduje en la comuna. A ello sumó que el arquitecto es "mi candidato a Alcalde, la mejor opción para Viña: Iván Poduje Alcalde".

Conocedores de la interna en el Municipio durante la era Reginato cuentan que "si Nina Parra está con Iván Poduje es porque está el círculo de Reginato ahí, y Nina está representándola. Ella debe ser la que le lleva y le trae a Manam y a Reginato, porque ella siempre trabajó como paloma mensajera y ahora, al parecer, hace lo mismo. La Nina decía lo que la Alcaldesa le pedía, por lo tanto, si está acompañando a Poduje es porque está el equipo de Reginato detrás, quien está transmitiendo todo. Entonces su función es estar de 'sapa' o transmitiendo mensajes de Reginato, pero yo creo que ella está cumpliendo el rol de llevar mensajes a la campaña".

Tras comprobarse la cercanía de Parra con Poduje, Puranoticia.cl tomó contacto con Valeria Cárcamo, ex candidata del Frente Amplio a constituyente y quien denunció primero, y de manera pública, que el círculo de Reginato estaba en la campaña del arquitecto. Al respecto dijo que "esto valida lo que yo dije en el programa «Sin filtros» porque los que están trabajando también con Iván Poduje, como Germán Pérez y Jaime Varas, son del círculo de Virginia Reginato". Vale hacer presente que esta última afirmación de la entrevistada no le constan a este medio.

"Por ejemplo, un personaje como Nina Parra, que es del círculo cercano de Reginato, porque trabajó en la Municipalidad como encargada de las actividades de la ex Alcaldesa durante todo su periodo municipal, y ahora figura a cargo de las actividades con Iván Poduje", agregó quien fuera militante de Revolución Democrática (RD) antes de la fusión de partidos en lo que hoy se denomina Frente Amplio.

Además, sostuvo que "lo que hace Iván es que dice que no es de la UDI, pero se pasea con la UDI, lo apoya la UDI y hasta se sentó con Pepa Hoffmann para tirar líneas en conjunto. Y lo único que quiere es intentar desligarse de Reginato, pero es exactamente el mismo equipo que trabajó con Reginato en la Municipalidad quien le está haciendo la campaña a Iván Poduje".

Finalmente indicó que "Viña del Mar no quiere de nuevo a Reginato. Primero tiene que devolver el desfalco municipal de nuestra comuna, y no solamente ella, sino que todo el equipo que estuvo en esa administración".

Cabe hacer presente que actualmente Nina Parra no tiene ningún vínculo con el Municipio de Viña del Mar, pues al asumir la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti fue desvinculada de su puesto como trabajadora a honorarios.

Puranoticia.cl hizo el intento de comunicarse con Nina Parra, sin embargo no respondió a los llamados que este medio le realizó por la vía telefónica.

