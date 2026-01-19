Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel de Valdivia para cumplir con arresto domiciliario total

Luego de una revisión judicial de las medidas cautelares, dos de los imputados en la causa que investiga la desaparición y eventual muerte de la activista Julia Chuñil recuperaron la libertad este lunes.

Se trata de Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, hijos de la dirigenta, quienes abandonaron la cárcel de Valdivia tras confirmarse que continuarán cumpliendo la medida de arresto domiciliario total.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.

Al salir del recinto penitenciario, Pablo San Martín sostuvo su inocencia y afirmó que están siendo imputados por un delito que no cometieron. Minutos más tarde, su hermana Jeannette Troncoso también dejó el penal, aunque evitó realizar declaraciones a la prensa.

Durante este lunes, el tribunal de alzada resolvió mantener el arresto domiciliario total para ambos imputados, ratificando así lo previamente determinado en primera instancia. La Fiscalía había solicitado la aplicación de la medida cautelar más gravosa para los tres involucrados, en el marco de la investigación por la presunta participación en el crimen de la dirigente mapuche.

No obstante, la Corte confirmó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, que decretó prisión preventiva únicamente para uno de los hermanos, mientras que Troncoso y San Martín continuarán bajo detención domiciliaria.

De esta forma, ambos imputados permanecerán en sus respectivos domicilios mientras se desarrollan las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de su madre.

PURANOTICIA