Hasta 34° C: Emiten aviso meteorológico por altas temperaturas en las regiones de Ñuble y Biobío

Un nuevo episodio de calor afectará a la zona centro-sur del país durante este fin de semana, en medio del escenario de incendios forestales que ha golpeado a varias regiones.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes un aviso por altas temperaturas para Maule, Ñuble y Biobío.

Según explicó el organismo, este tipo de alertas se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial.

El aviso estará vigente desde la tarde hasta la noche de este sábado 24 de enero, asociado a una condición sinóptica de “dorsal en altura”, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas máximas en sectores interiores y costeros.

Meteorología detalló que el mayor impacto del calor se concentrará en la Cordillera de la Costa y el valle de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con registros que podrían alcanzar los 34° C.

En el caso del Maule, se esperan máximas de entre 30 °C y 32 °C en la Cordillera de la Costa, mientras que en el valle los termómetros podrían marcar entre 32 °C y 34 °C.

Para la región de Ñuble, las temperaturas serían similares, con entre 30 °C y 32 °C en la zona costera y entre 32 °C y 34 °C en el valle.

En tanto, en Biobío se proyectan entre 30 °C y 32 °C en la Cordillera de la Costa y entre 32 °C y 31 °C en el valle.

PURANOTICIA