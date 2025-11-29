Hallan restos de joven argentino desaparecido en La Serena: Fiscalía confirma trágico desenlace

El hallazgo fue confirmado por la PDI, que identificó científicamente al adolescente argentino de 17 años desaparecido el 17 de noviembre en la playa Cuatro Esquinas. El trabajo conjunto entre la Armada y equipos especializados permitió cerrar casi dos semanas de intensa búsqueda.

Una embarcación de la Armada encontró este jueves el cuerpo de una persona flotando en el sector de Cuatro Esquinas con la Avenida del Mar, en La Serena, región de Coquimbo. Durante la jornada de ayer, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se trataba del joven argentino de 17 años que permanecía desaparecido desde el 17 de noviembre.

El adolescente había sido arrastrado por el mar mientras se bañaba junto a sus hermanos y primos en la playa Cuatro Esquinas, situación que activó un amplio operativo de búsqueda que se extendió por casi dos semanas.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, explicó que “el personal de la Brigada de Homicidios en La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminología Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por personas de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas”.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado de los equipos: “Con un trabajo colaborativo junto con la Armada y otros servicios de seguridad de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico-técnico, justamente institucional, lo cual dio certeza respecto a su identidad”.

Desde el día de su desaparición, unidades de la Armada, salvavidas, personal municipal y equipos privados trabajaron en la búsqueda, que enfrentó complicaciones debido a la geografía submarina y las condiciones del mar. Pese a las dificultades, los equipos mantuvieron los esfuerzos hasta lograr ubicar el cuerpo del joven, permitiendo entregar claridad a su familia en medio de la tragedia.

