Hallan nuevas osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: investigan si es un tercer cuerpo o parte de cadáveres ya encontrados

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó el hallazgo de nuevas osamentas durante trabajos que se han llevado a cabo en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

El persecutor detalló que falta confirmar, a través de pericias, si estos corresponden a un tercer cuerpo o si están vinculados a los restos descuartizados que se encontraron el jueves.

"Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer (jueves) descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes, pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana", señaló.

El fiscal también confirmó que una de las viviendas investigadas corresponde a una "casa de tortura" en San Vicente de Tagua Tagua.

"Sí, esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer", indicó.

Complementó que "como señalamos en el día de ayer en la tarde, ha habido cuatro detenidos, los cuales han sido ampliados todos por ley de droga y van a ser controlados el día martes a las 09:30 horas", señaló.

Finalmente, Cubillos informó que, de manera preliminar, los cuatro aprehendidos por este caso serían personas de nacionalidad chilena.

