Hallan a interno fallecido en su celda en cárcel de Punta Arenas

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer la muerte de un recluso, identificado como Julio Antiquera Yutronic, quien fue hallado sin vida al interior de su celda en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

Según consignó El Pinguino, el reo había regresado a la cárcel el domingo por la noche tras haber hecho uso del beneficio de libertad dominical. Aparentemente, no presentaba problemas de salud al momento de su reingreso. Sin embargo, a la mañana siguiente, el personal de Gendarmería lo encontró sin signos vitales durante una ronda de rutina.

Si bien el cuerpo no mostraba lesiones atribuibles a terceros, sí se constató un sangrado bucal y nasal, lo que ha levantado sospechas sobre las causas de su deceso. Ante ello, la Fiscalía ordenó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para que realizara los primeros peritajes en el lugar.

El cuerpo de Antiquera Yutronic fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Dirección Regional de Gendarmería, en tanto, ha declinado emitir un comunicado oficial mientras la investigación sigue en curso.

PURANOTICIA

(Imagen Ovejero Noticias)