Habitantes de Isla Mocha denuncian suspensión de vuelos por deuda del Ministerio de Transportes

Totalmente aislados quedaron los vecinos de Isla Mocha en la región del Biobío, producto de una deuda del Ministerio de Transportes con la empresa Aerocord, lo que obligó a suspender todos los vuelos hacia la isla.

Los y las isleñas se reunieron junto a la diputada Joanna Pérez para manifestar su descontento por el total abandono que están sufriendo por parte de las autoridades, lo que los ha dejado completamente aislados, sin poder realizar viajes aéreos desde la isla al continente y viceversa.

“Una vez más vemos la indolencia del Estado con nuestros mochanos y mochanas de la región del Biobío. Hace cinco meses se adeuda un importante monto de dinero, establecido en un contrato, lo que provoca que la empresa no esté prestando servicios aéreos para Isla Mocha desde el 23 de diciembre”, señaló la parlamentaria.

“Le hemos pedido a las autoridades, desde ministros hacia abajo, que puedan agilizar esta compleja situación, y hoy día la toma de razón depende de la Contraloría”.

“Sin embargo, tenemos que buscar la fórmula para poder prestar este servicio a los mochanos, y hago un llamado al Gobierno a que solicite a Carabineros o a las instituciones que disponen de aeronaves que presten un servicio de urgencia y humanitario, porque lo necesitamos ahora ya”, exigió.

Finalmente, Pérez emplazó al Gobierno: “No podemos tener esta pasividad con nuestra gente en la isla, así que toda nuestra fuerza está con ellos, porque lamentablemente este gobierno parece querer cerrar la cortina antes del 11 de marzo y no ejercer el rol que le corresponde, prestando servicios constantes y continuos para los mochanos”.

(Imagen: islamocha.cl)

PURANOTICIA