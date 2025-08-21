Grupo vinculado al Tren de Aragua enfrenta veredicto por trata de personas en Concepción

El juicio contra una banda acusada de trata de personas en la ciudad de Concepción, que la Fiscalía identifica como una célula del Tren de Aragua, ha concluido. El Tribunal Oral ha fijado para este jueves, a las 11:30 horas, la lectura del veredicto que determinará la culpabilidad o inocencia de los nueve detenidos.

El grupo, liderado por el colombiano Luis Franco y la venezolana Mary Colmenares, es acusado de trasladar mujeres desde Venezuela y Colombia, ingresándolas ilegalmente a Chile para luego obligarlas a ejercer la prostitución.

El fiscal Patricio Aravena imputó a los acusados los delitos de trata de personas, tráfico de drogas y porte ilegal de armas y municiones. Por estos cargos, el Ministerio Público solicitó una pena de 46 años de cárcel.

Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad se sumaron al caso como querellantes. Estas instituciones agregaron el cargo de asociación criminal y pidieron la máxima sanción: el presidio perpetuo.

La investigación ha revelado un complejo esquema de crimen organizado, por lo que el veredicto es de gran importancia para el combate de estos delitos en la región.

PURANOTICIA