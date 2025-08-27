Grave denuncia en Gendarmería: Funcionario acusa a compañero de filtrar su dirección a reos

Un gendarme que trabaja en el Centro de Prisión Preventiva Santiago I y reside en Cauquenes denunció que un compañero de la misma institución entregó su dirección a un grupo de internos que planificaba atentar contra él y su familia. La grave acusación se enmarca en la investigación por un ataque armado que sufrió en su domicilio.

El violento incidente ocurrió el pasado 5 de abril. A medianoche, un arreglo floral fue dejado en su puerta con una nota amenazante. Momentos después, diez disparos impactaron en su casa, donde se encontraba su hermana, confirmando la seriedad de la amenaza.

La principal tesis del afectado, que declaró ante la Fiscalía, apunta a un colega con el apodo de "doctor", quien, según el gendarme, tiene "contacto directo con los internos" y habría sido el encargado de filtrar sus datos personales. La sospecha se basa en que el mismo compañero lo había llevado en su vehículo a Cauquenes en dos oportunidades.

Las autoridades se encuentran investigando la grave denuncia, que de ser confirmada, revelaría una preocupante red de traición interna dentro de Gendarmería, que permitió a reos, desde el interior del penal, orquestar un ataque contra un custodio y su familia.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)