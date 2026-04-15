Grave agresión a lactante en Chillán: formalizan al abuelo de parricidio frustrado

Un lactante de apenas 3 meses y 21 días de edad fue víctima de un grave episodio de violencia en la capital del Ñuble, hecho por el cual un individuo de 49 años enfrenta cargos por el delito de parricidio frustrado. La Fiscalía de Chillán formalizó al sujeto, quien estaba a cargo del cuidado del menor, bajo la acusación de haberle provocado el denominado síndrome del niño sacudido.

Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Chillán rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que había sido requerida por el ente persecutor. Como respuesta a esta negativa, el Ministerio Público presentó una apelación verbal inmediata, lo que asegura que el acusado se mantenga privado de libertad a la espera de que la Corte de Apelaciones de Chillán defina su futuro procesal durante la jornada de este miércoles.

Las indagatorias del caso fueron encomendadas a la Brigada de Homicidios de la PDI por orden de la fiscal a cargo, Nadia Espinoza. Gracias a estas diligencias, se logró establecer que los hechos ocurrieron el pasado viernes, alrededor de las 11 horas, momento en que el hombre realizaba labores de aseo en el domicilio y dejó a su nieto descansando en un coche.

El llanto prolongado del bebé durante algunos minutos desencadenó una agresiva respuesta por parte del abuelo. Con el objetivo de silenciarlo, el imputado procedió a sacudir violentamente al infante, además de propinarle golpes mediante palmadas tanto en la zona de los glúteos como en la cabeza.

Respecto a las consecuencias de este ataque, la persecutora detalló la magnitud del daño sufrido por el menor: “Producto de su actuar, la víctima resultó con lesiones cerebrales compatibles con el síndrome del niño sacudido. Estas lesiones son de carácter grave, y sin la atención médica oportuna, la víctima habría fallecido”.

Finalmente, la representante del Ministerio Público entregó una actualización sobre el estado de salud del pequeño paciente, precisando que “el lactante ya no se encuentra conectado a ventilador mecánico y está fuera de riesgo vital, pero aún no es posible determinar si tendrá daño neurológico”.

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