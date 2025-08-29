Grave acusación: Familiares de víctimas en la tragedia de El Teniente presentan querellas por homicidio contra la cúpula de Codelco

Los familiares de dos de los seis mineros fallecidos el pasado 31 de julio en la División El Teniente han iniciado una ofensiva legal, interponiendo querellas por cuasi delito de homicidio que apuntan directamente a la cúpula de la estatal Codelco. La acción judicial, sin embargo, ha venido acompañada de una dura crítica por parte de los abogados de las víctimas, quienes denuncian la falta de recursos para una investigación rigurosa.

Las acciones legales se dirigen contra el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, el exgerente de la división Andrés Music, y Fernando González Miranda, representante de la Constructora Gardilcic. La querella, que representa a las familias de los mineros Alex Araya y Jean Miranda, busca establecer la responsabilidad penal por el fatal accidente.

El abogado de las familias, Christian Berndt, expresó su frustración ante la situación. "La fiscalía ya nos está transmitiendo que sus recursos son escuálidos, y a mí me parece impresentable en un caso con la importancia de este", señaló el jurista, quien argumenta que una investigación "decente" requiere peritajes de calidad, algo que los recursos actuales no permiten. El abogado solicitó que todos los querellados sean citados a declarar en calidad de imputados.

Con estas querellas, las familias no solo buscan justicia para sus seres queridos, sino que también ejercen presión para que se garantice una investigación completa e imparcial. Las acciones legales ponen en el centro del debate la capacidad del sistema judicial para perseguir la responsabilidad corporativa en tragedias laborales de gran escala.

