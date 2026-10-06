Golpe al robo de cobre en la región de Antofagasta: cuatro integrantes de banda quedaron en prisión preventiva

Un importante golpe al mercado ilícito del robo de cobre concretaron la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, con la detención de cuatro integrantes de una organización que, al menos desde diciembre de 2024, operó entre las comunas de Mejillones y Calama, afectando tanto a faenas mineras como al ferrocarril a Bolivia.

Los imputados fueron capturados durante diligencias desarrolladas en Arica, San Pedro de Atacama y Calama, las cuales vinieron a coronar una larga investigación que ya antes había arrojado resultados positivos con la detención, en noviembre de 2025, de otros cinco integrantes de la organización, entre ellos, sus presuntos líderes.

Los detenidos corresponden a tres integrantes del brazo operativo de la organización y uno de los receptores del cobre robado, quienes fueron formalizados por delitos como asociación criminal, robo con violencia, robo en bienes nacionales de uso público y receptación, de acuerdo a su participación individual en los hechos.

“El año pasado, junto a Carabineros, informamos la desarticulación de una organización que asaltaba trenes de cobre y faenas mineras. Ese día dijimos que el trabajo no estaba terminado y que teníamos que seguir investigando, porque había más involucrados. Hoy cumplimos esa palabra. Cuatro nuevos imputados fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva”, informó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El persecutor destacó que entre los detenidos se encuentra uno de los presuntos receptadores del cobre sustraído, a quien se atribuyen diversas compras que significaron importantes ingresos para la organización. “Quiero detenerme en esto. Sin comprador no hay robo. El cobre robado no vale nada si nadie lo compra. Por eso no perseguimos solo a quien sube al vagón: perseguimos la cadena completa, desde el asalto hasta la venta”, enfatizó.

PESQUISAS

La investigación permitió establecer que la organización contaba con una estructura definida y jerarquizada, que actuaba utilizando la fuerza y violencia, o bien la superioridad numérica, para ingresar a faenas mineras, abordar trenes o interceptar transportes de cobre y sustraer los cátodos que posteriormente eran reducidos a través de otros integrantes de la organización.

Entre los hechos investigados se encuentra un robo ocurrido en diciembre de 2024 en la Estación Salinas, donde sujetos que se movilizaban en dos camionetas amenazaron con armas de fuego a personal de seguridad y efectuaron disparos antes de sustraer aproximadamente 1.200 kilos de cátodos de cobre.

Posteriormente, en enero de 2025, un grupo de sujetos ingresó violentamente a las instalaciones de Minera Michilla, donde sustrajo nueve paquetes de cátodos avaluados en $105 millones, luego de agredir a trabajadores que se encontraban en el lugar.

A estos hechos se suman diversos robos perpetrados durante 2025 en trenes que transportaban cobre entre las distintas instalaciones de ferrocarril y hacia el puerto de Mejillones, además de la interceptación de un camión que trasladaba cátodos desde Chuquicamata, hecho en el cual ocho sujetos encapuchados intimidaron al conductor y sustrajeron dos paquetes de cobre avaluados en aproximadamente $50 millones.

Las diligencias desarrolladas por la Fiscalía y Carabineros vinculan a los detenidos con al menos diez delitos, donde en total habrían sido sustraídos metales avaluados en cerca de 500 millones pesos, además de otras especies.

En los robos se empleaban camionetas de alta cilindrada, ya sea para irrumpir en las faenas o bien para interceptar los trenes con cobre, abordarlos, soltar el mineral y luego trasladarlo a los puntos donde lo ocultaban y reducían.

PURANOTICIA