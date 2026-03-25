Golpe al narcotráfico en Antofagasta: incautan más de media tonelada de marihuana oculta en tanque de gas

En prisión preventiva quedaron los tres sujetos detenidos en Antofagasta cuando pretendían enviar a Santiago un cargamento de 540 kilos de marihuana al interior de un contenedor de gas licuado.

Los detenidos, dos chilenos y un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular, fueron formalizados por la Fiscalía Regional de Antofagasta por el delito de tráfico de drogas.

Según se expuso en audiencia, la Brigada Antinarcóticos de la PDI tomó conocimiento del inminente traslado de una importante cantidad de droga desde Antofagasta a Santiago, motivo por el cual se dispusieron una serie de diligencias.

Con esta información, el pasado sábado se concretó el allanamiento de un predio en el sector norte de Antofagasta, donde permanecía almacenado un cilindro de 4.000 litros de gas licuado, con colores y reseñas referentes a una conocida empresa, el que se encontraba visiblemente adulterado y soldado.

Tras la apertura del depósito, se descubre que contenía 500 paquetes de marihuana envueltos en papel transparente, los que arrojaron un peso total de 540 kilos 620 gramos. Además, en el operativo fueron detenidos los tres imputados.

El trío fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Antofagasta que, además de las prisiones preventivas, dispuso un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

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