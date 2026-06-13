Gobierno traspasa terreno para construir 320 viviendas destinadas a víctimas de incendios forestales en la región de Biobío

Con un balance positivo sobre el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de enero, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitó la comuna de Penco para revisar los avances de las obras y anunciar nuevas iniciativas destinadas a las familias afectadas.

El secretario de Estado destacó que el trabajo se ha desarrollado conforme a la planificación y que incluso presenta un ritmo superior al previsto, resaltando además el avance en la entrega de beneficios para los damnificados.

“Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido. Y, además, ahora acabamos de cerrar con Bienes Nacionales, y quiero agradecerle públicamente a la ministra Catalina Parot, el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas, porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino que familias allegadas”, señaló Poduje.

El proyecto contempla que un 70% de las viviendas se levanten en Tomé y el 30% restante en Penco, beneficiando a familias que no eran propietarias, pero que también perdieron sus hogares durante la emergencia.

La autoridad también anunció la construcción de una cancha como parte del proceso de recuperación de la zona, destacando que el objetivo es mejorar las condiciones de las comunas afectadas.

“La reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino que dejar mejor Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, también Bulnes, Quellón, de lo que estaba antes del incendio”, afirmó.

Durante su recorrido por la Región del Biobío, el ministro presentó además el primer proyecto del plan "Sitio Eriazo Cero", iniciativa que permitirá recuperar un terreno abandonado en Concepción para desarrollar un polideportivo municipal y preparar el espacio para un futuro conjunto habitacional.

El recinto deportivo incluirá gimnasio techado, área de calistenia, baños, camarines, sala multiuso y espacios de musculación, beneficiando a más de 18 mil habitantes del sector Barrio Modelo. La intervención también dejará habilitado el terreno para un proyecto que contempla preliminarmente la construcción de 140 viviendas.

“Este es el primer caso del plan Eriazo Cero, anunciado por el Presidente en la Cuenta Pública”. Asimismo, el ministro Ivan Poduje agregó que “en este terreno eriazo que es de Serviu que está abandonado, se va a construir un polideportivo para la comunidad. Este recinto no solo transforma este sitio abandonado en un edificio más seguro, sino que, además, le ofrece alternativas de deporte a los niños. Así que estamos muy contentos”.

PURANOTICIA