Gobierno retrocede y repone placa de Piñera en hospital de Alto Hospicio

La Seremi de Obras Públicas de la Región de Tarapacá anunció que reinstalará la placa que reconocía la construcción del Hospital de Alto Hospicio durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La decisión se da luego de la denuncia realizada por la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien acusó el retiro de dicha placa y su reemplazo por otra que conmemora la inauguración del recinto “bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric”, con fecha julio de 2025. “Pocas veces he visto un más claro ejemplo de mezquindad política”, criticó la parlamentaria.

En una declaración pública, la Seremi abordó la controversia señalando que “las obras públicas son obras de Estado y cada gobierno aporta lo que le corresponde según la etapa de desarrollo de los proyectos. Muchos proyectos traspasan la duración de los gobiernos, especialmente en obras complejas como la construcción de un hospital de esta magnitud”.

El comunicado detalla que en el Hospital de Alto Hospicio participaron tres administraciones: “el convenio de mandato y la licitación durante el gobierno de la Presidenta Bachelet; la construcción en el gobierno del Presidente Piñera; la recepción de obras, inicio de operación e inauguración durante el gobierno del Presidente Boric”.

Respecto a la placa original, la Seremi explicó que “ella fue instalada en marzo de 2022 y posteriormente autoridades regionales instruyeron su retiro en razón de que la construcción aún no estaba terminada y considerando que lo usual es que estos rótulos conmemorativos se instalan cuando la obra está finalizada”.

Finalmente, el organismo confirmó que “como acto de buena voluntad y buscando remarcar que acá se trata de obras de Estado, se procederá a la instalación de la placa mencionada”.

