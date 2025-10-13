Gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista tras ataque incendiario en Ercilla

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el Gobierno presentará una querella por Ley Antiterrorista tras el ataque que se registró el domingo en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

La autoridad declaró en EmolTV que "el Estado está ocupando las nuevas herramientas. En el caso de la Ley Antiterrorista, una vez que se ha emitido, (se han presentado) cinco querellas, y vamos a agregar una sexta por los hechos de anoche".

El secretario de Estado explicó que la gravedad del atentado se explica "no sólo porque se incendia y hay una reivindicación -de hecho, hay un lienzo (alusivo a la causa mapuche)-, sino que además se ataca deliberadamente con armas de fuego a otro vehículo, que lleva a la lesión de dos personas".

"Eso, en opinión del Gobierno, es un acto terrorista. Y por eso el Gobierno se va a querellar en ese caso, utilizando la Ley Antiterrorista, dadas las características que tuvo, la violencia que se utilizó, y especialmente los aspectos de reivindicación que están asociados a esa intervención", finalizó.

Cabe señalar que según los primeros antecedentes, delincuentes quemaron una camioneta para cortar el tránsito en la ruta 5 Sur, en el sector de Pidima, y dispararon hiriendo a una mujer. Además, un hombre que transitaba en un camión resultó con lesiones leves producto del estallido del parabrisas del vehículo a raíz de los disparos.

(Imagen: @aprachile)

PURANOTICIA