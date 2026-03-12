Investigan en Calama la internación ilegal de cargamento de cigarrillos avaluado en $1.600 millones

La Fiscalía de Calama investiga junto a Carabineros el ingreso al país de 1.198 pacas de cigarrillos de contrabando, que fueron hallados al interior de un camión sin ocupantes en la ruta B-25.

Según los antecedentes de Fiscalía, funcionarios policiales concurrieron al sector para investigar la denuncia de un robo, detectando la presencia del camión y otros vehículos menores, los cuales inmediatamente se dieron a la fuga.

Una vez realizada la revisión de este remolque verificaron que en su interior estaba oculto el cargamento ilegal, avaluado en $1.677 millones.

El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, explicó el contrabando de cigarros es un delito prioritario para el Ministerio Público en la región, por tratarse de una actividad ilícita que provee enormes sumas de dinero a bandas organizadas que están detrás.

“El delito de contrabando es una forma de crimen organizado que genera muchos dividendos. Son organizaciones que, por lo mismo, tienen un aparato logístico, de vehículos, de medios de comunicación, medios de información muy importantes, y es por eso que nuestro Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, le ha dado máxima importancia a su persecución”, señaló.

(Imagen: Fiscalía)

