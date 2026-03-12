Alcalde de Puerto Varas advierte que han vivido una "escalada de violencia en los últimos cuatro meses"

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, acusó que durante los últimos meses se ha visto una "escalda de violencia" en la comuna, donde este miércoles un carabinero fue herido a bala, quedando con muerte cerebral.

En conversación con EmolTV, la autoridad señaló que "como comuna en particular, hemos vivido una escalada de violencia en los últimos cuatro meses, que nos ha hecho enfrentar homicidios, algunos asociados al tráfico de drogas, y que ya se coronan con esta situación que tiene que ver no solamente un carabinero, sino uno de nuestros vecinos, un padre de familia, que está luchando por su vida".

El jefe comunal mencionó que "si bien Puerto Varas tiene niveles de calidad de vida muy sobresalientes respecto a la gran mayoría de otras comunas en Chile (...) existe tráfico de drogas, existen homicidios, existen abusos o violaciones".

"Hay ciertas realidades que yo quiero visibilizar, ya que Puerto Varas casi duplicó su población en los últimos diez años. Por ejemplo, la dotación de Carabineros se mantiene prácticamente igual", detalló.

La autoridad comentó que "Carabineros patrulla y resguarda la seguridad nocturna de nuestra ciudad con dos carros. Eso es completamente insuficiente respecto a la nueva realidad demográfica".

Y sostuvo que "en los últimos cuatro meses hemos visto una escalada de violencia que es real, desde homicidios en la vía pública, homicidios relacionados también al tráfico de droga".

En cuanto al ataque al carabinero, el alcalde dijo que "lo asociamos, por supuesto, a que ha permeado con mayor fuerza el crimen organizado en la región".

