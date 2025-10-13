Ataque a balazos contra un camión y un vehículo de escolta deja dos heridos en Ercilla

El conductor de un camión y una mujer que viajaba en un vehículo de escolta resultaron heridos a balazos en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, producto de un ataque con armas de fuego de desconocidos. Los agresores quemaron la camioneta en que se movilizaban, la que tenía encargo por robo, y se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron en el sector de cruce Pidima con la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 600, donde sujetos dispararon contra un camión, impactando en su estructura. El conductor resultó con heridas leves por esquirlas del parabrisas.

Sin embargo, la copiloto de una camioneta de escolta del camión, que también fue atacada por los desconocidos, sufrió impactos de bala en su pierna derecha e ingle, por lo que fue trasladada al Hospital Victoria en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Un tercer vehículo que circulaba por el lugar también recibió impactos, aunque sin heridos, por lo que se dirigió a la Comisaría de Carabineros de Collipulli.

En tanto, la camioneta quemada por los antisociales registra encargo por el delito de robo con intimidación desde noviembre del año pasado.

El general Miguel Herrera, jefe de zona Araucanía de Carabineros indicó que "dentro de la dinámica que viene ocurriendo en la zona, se trataría de una acción de amedrentamiento en contra de las personas y en contra de Carabineros".

"La idea final de atacar los camiones es provocar un corte de la ruta, lo cual consiguieron en forma momentánea, no por el camión precisamente, sino por el incendio del vehículo menor,. También dejaron pancartas alusivas a la causa (mapuche) y en eso están trabajando los equipos especializados", sentenció el oficial.

