Gobierno presenta querella por asociación criminal con homicidio tras muerte de guardia en predio forestal en Victoria

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno se querelló por asociación criminal con homicidio calificado en contra de los responsables del ataque contra un predio forestal de CMPC en Victoria, región de La Araucanía, donde murió un guardia de seguridad y otro resultó herido.

"Esta es una asociación criminal que cometió un homicidio calificado. Antecedentes para terrorismo, forma parte de la investigación, lo vamos a ver, es un acto que provoca terror, no cabe la más mínima duda. Y que en la región se cometen actos terroristas, en eso el Ejecutivo ha sido bastante claro", indicó Cordero luego de reunirse con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

En cuanto a la ley antiterrorista, expresó que "cada vez que nosotros tenemos antecedentes para activarla, por cierto lo hemos hecho. Pero lo relevante, para no confundir a la población, es que el Ejecutivo se ha querellado por asociación criminal con homicidio calificado".

Por su parte, Ruiz-Tagle recalcó "la importancia de reforzar la seguridad en alguna zona, especialmente donde ocurrieron estos hechos, ante lo cual el ministro nos afirmó que para el Gobierno esto es de máxima prioridad, que ellos están igualmente consternados, es de máxima gravedad para el Gobierno".

"Para nosotros este es un ataque absolutamente terrorista y tiene que ser investigado de acuerdo a eso y realmente este es un ataque que hay que considerar que fue saliendo a la vía pública con armas de alto calibre, armas de guerra, disparando a mansalva. Si esto no es un ataque terrorista les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que es esto?", añadió.

El sábado en la noche, desconocidos atacaron el predio de la empresa forestal CMPC en Victoria y asesinaron al guardia Manuel León, de 60 años, y dejaron herido al vigilante César Osorio, de 50.

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric repudió el ataque y aseguró: “Tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”.

