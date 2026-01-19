Gobierno inicia aplicación de la ficha FIBE en Ñuble y el despliegue progresivo de equipos en Biobío

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, informó el inicio de la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en la región de Ñuble y el despliegue progresivo de equipos en la región del Biobío, como parte del proceso de evaluación de daños y levantamiento de información para definir las ayudas tempranas destinadas a las familias afectadas por los incendios forestales.

La ficha FIBE permite realizar un catastro rápido y preliminar de los daños en viviendas y enseres, así como identificar a las personas que componen cada hogar y eventuales necesidades especiales, como la presencia de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad o requerimientos de salud. Esta información es clave para la toma de decisiones en la etapa inicial de rehabilitación y apoyo estatal.

“La ficha se puede aplicar una vez que el riesgo ha disminuido y el terreno está estabilizado, permitiendo el ingreso seguro de los funcionarios. Ya comenzamos en Ñuble y estamos evaluando los sectores del Biobío para iniciar su aplicación apenas existan condiciones de seguridad”, señaló la autoridad, que explicó que el proceso en dicha región está previsto para comenzar este martes.

En ese sentido, explicó que la aplicación de la FIBE debe realizarse en los domicilios afectados, ya que es ahí donde se verifican los daños concretos. Si bien algunas personas se encuentran en albergues, los equipos municipales coordinarán las visitas para asegurar que el catastro sea preciso y eficiente, regresando cuando sea necesario en caso de que los moradores no se encuentren en el lugar.

La ministra Toro recalcó que el proceso se realiza respetando estrictamente las condiciones de seguridad y que no existe ningún llamado a que las personas regresen a zonas que aún no sean seguras.

“Quiero dar la tranquilidad de que este es un proceso que el Estado conoce bien, que lo realiza de manera ágil y así ha sucedido en catástrofes anteriores, pero no puede iniciarse antes de que el acceso a los terrenos sea seguro”, agregó.

Actualmente, más de 1.700 funcionarios y funcionarias acreditadas se encuentran disponibles en la región del Biobío, mientras que en Ñuble hay más de 700 equipos municipales, los que además serán reforzados por personal del nivel central para enfrentar esta primera etapa de rehabilitación y ayudas tempranas.

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a seguir las instrucciones de las autoridades y a confiar en el despliegue coordinado del Estado para enfrentar la emergencia y avanzar, de manera responsable, hacia la recuperación de las zonas afectadas.

