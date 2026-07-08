Gobierno descarta "por ahora" decretar estado de excepción en la zona sur por el sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) una mesa técnica por el sistema frontal que afecta a la zona sur.

Al respecto, la autoridad manifestó que "toda la coordinación que se ha hecho está en el Plan Invierno Preparado, que desde principio de año ha significado identificar cuáles son aquellos puntos críticos que pudiesen ser objeto durante el invierno de situaciones de emergencia".

Explicó que el Gobierno, "por instrucción del ministro del Interior, activó una coordinación a nivel nacional de Senapred desde el día lunes, y en ese sentido todo el sistema institucional de prevención de emergencias y desastres ha funcionado, liderado en las regiones por los delegados en comunicación y coordinación con las comunas".

En esta línea, afirmó que esto ha permitido "atender con prontitud las circunstancias de afectación que en algunos lugares específicos se han ido produciendo".

El subsecretario mencionó que "la fase más intensa de esta caída de precipitaciones del sistema frontal, fundamentalmente en la región de Los Ríos, ya pasó. Quisiera también dar cuenta de que todos los recursos están disponibles para atender todos los niveles de afectación y emergencia que este sistema ha dejado en la zona centro-sur del país".

En cuanto a las solicitudes de decretar estado de excepción, Pavez manifestó que “no está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia”.

PURANOTICIA