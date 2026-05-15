Gobierno concreta su primera licitación de cárcel: recinto penal se proyecta en Calama

La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación para la concesión del proyecto del nuevo establecimiento penitenciario de Calama, convirtiéndose en el primer llamado del Gobierno de José Antonio Kast a una licitación de cárcel.

El proyecto tiene un presupuesto oficial estimado de UF 8.690.107 (cerca de 324 millones de dólares). La propuesta arquitectónica contempla una superficie total aproximada de 71.858 m² con una capacidad de 1.850 personas privadas de libertad.

La obra se emplazará en el terreno de propiedad fiscal ubicado en la ruta B-195, intersección con ruta 23, comuna de Calama, región de Antofagasta.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó que "este llamado a licitación no es una obra aislada: es parte de la respuesta concreta del Gobierno frente a la emergencia de seguridad que vive Chile. El país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden".

"Desde el MOP, en coordinación con el Ministerio de Justicia, estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables", añadió.

El proyecto consiste en la construcción, conservación y operación del Establecimiento Penitenciario de Calama. La licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un grupo licitante, que cumplan con los requisitos y exigencias establecidos en la Ley de Concesiones, en el Reglamento de la Ley de Concesiones, y en las Bases de Licitación.

Las ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el día 24 de noviembre, a las 12:00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas.

La apertura de las ofertas económicas se realizará el día 22 de diciembre, a las 12:00 horas, también en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas antes referido.

PURANOTICIA