Gobierno completa aplicación de ficha FIBE en Biobío y anuncia segundo pago de Bonos de Recuperación para afectados por incendios

Tras una visita a la primera vivienda de emergencia instalada en Lirquén -una de las zonas más devastadas por el incendio forestal en la región del Biobío-, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, anunció que este miércoles 28 comenzará el pago de la segunda nómina del Bono de Recuperación, beneficiando a 1.167 hogares de las regiones de Ñuble y Biobío.

“Es una inyección de recursos que ingresa desde el Estado directamente a las cuentas Rut de las distintas familias que han sido encuestadas por la ficha FIBE a la fecha. Con la primera entrega a más de 2.200 hogares, completamos una inyección total de más de 4 mil 800 millones de pesos que son un alivio para el bolsillo cuando las familias se están tratando de levantar”, destacó la autoridad.

Estos recursos son de libre disposición y ascienden a $1.500.000 para viviendas con afectación alta y $750.000 para afectación media. El monto se depositarán por única vez en la Cuenta RUT de la jefa o jefe de hogar. También podrán ser cobrados de forma presencial en cualquier sucursal de Banco Estado.

BALANCE DEL CATASTRO FIBRE EN BIOBÍO

Durante la instancia, las autoridades anunciaron que se completó el levantamiento de información de todos los hogares afectados mediante la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en la región.

Este proceso arrojó, hasta el momento, un total de 2.923 hogares en Biobío que recibirán el bono de recuperación, de los cuales, 2.088 corresponden a la comuna de Penco. A esto, se suma un total aproximado de 700 hogares catastrados este lunes y martes en el sector de Ríos de Chile, los cuáles serán incorporados en una tercera nómina de pago del bono en los próximos días.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó que “hemos ingresado a todos los barrios afectados. Hoy culmina el operativo en Ríos de Chile gracias a una positiva coordinación con las familias y dirigentes. Seguimos trabajando en los más de 10 polígonos afectados y llamamos a quienes tengan dudas a dirigirse a las plazas de Penco y Lirquén donde tendremos información necesaria si así lo requieren”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, aclaró que para poder instalar las viviendas de emergencia es prioritario el despeje de los accesos para la maquinaria: “Se está evaluando cada 24 horas en qué lugares se puede intervenir ya que cuando el lugar está limpio, es decir, libre de escombros, permite la habilitación de la vivienda de emergencia. Además, me gustaría agregar que hemos visto focos de acumulación de ropa que no está en condiciones de ser utilizada. Esta debe ser retirada, porque de lo contrario, genera un problema sanitario para el sector”.

Finalmente, las autoridades anunciaron que a contar de este miércoles 28 se establecerá un acceso vehicular controlado en el sector de Vista Hermosa, con el fin de priorizar el paso de la maquinaria destinada a la remoción de escombros.

