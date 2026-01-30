Gobierno anunció ayudas adicionales para afectados por incendios: nuevo Bono de Acogida y Bolsillo Electrónico para la Autoconstrucción

Desde la región del Biobío, en el lugar más afectado por los incendios y justo cuando se inicia un sistema frontal, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, anunció un paquete de medidas para los más afectados por la emergencia.

"No son para la reconstrucción de una vivienda definitiva" sino que "son recursos para la habitabilidad de emergencia", explicó el ministro.

La ayuda será "para personas que ya están autoconstruyendo y que, por tanto, requieren recursos para comprar materiales y los recursos van a estar asociados a que se utilicen en el comercio formal que provee materiales de construcción".

En el contexto en donde mucha gente ya ha iniciado la reconstrucción de sus hogares o de viviendas de emergencia frente a las lluvias, uno de los beneficios es el Bolsillo Electrónico para la autoconstrucción, el cual significa "que en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencia, van a poder acceder a este (beneficio) que va a tener un monto total de 150 UF y se va a realizar en tres pagos para ver el estado de avance", indicó el ministro.

Recordó Elizalde que otra ayuda es el denominado Bono de Acogida, el cual, "se va pagar a todos los afectados (...) asciende a 10 UF, y en el caso de los que vivían en departamentos, por tanto, no están en condiciones de que se instale una vivienda de emergencia o puedan iniciar autoconstrucción de emergencia asistida en esos terrenos, se va a prolongar este bono de acogida por tres meses".

Esto, explicó el secretario de Estado, "permite que las familias tengan recursos adicionales para enfrentar la contingencia durante este período mientras se lleva adelante la habitablidad transitoria o habilabilidad de emergencia".

Las iniciativas se informaron tras una reunión entre el ministro del Interior y autoridades locales, la cual tocó puntos en torno a los cursos de acción y la entrega de nuevas ayudas a damnificados por incendios forestales, en medio de las lluvias que afectan a la región.

