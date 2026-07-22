Gobierno amplía Estado de Catástrofe a Tierra Amarilla debido a cortes de ruta tras activación de quebradas

El Gobierno informó la ampliación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, debido a las afectaciones provocadas por el paso del sistema frontal.

La decisión responde a los cortes de tránsito en los sectores de río Potro y la ruta C-453, producto de la activación de quebradas.

Con la ampliación, Tierra Amarilla quedará bajo la jurisdicción del jefe de la Defensa Nacional, general Claudio Paredes, al igual que las zonas donde ya regía el estado de excepción.

La medida extiende a esa comuna el mismo régimen excepcional que ya se encontraba vigente para la totalidad de la región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, en la región de Atacama.

Desde el Ejecutivo indicaron que la disposición permitirá fortalecer las acciones necesarias para enfrentar los efectos del evento meteorológico y apoyar a las comunidades afectadas.

El decreto fue firmado por el Presidente José Antonio Kast, junto con los ministros del Interior, Defensa y Seguridad Pública, y fue tomado de razón por la Contraloría General de la República este 22 de julio.

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