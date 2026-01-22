Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la región del Ñuble y tres comunas del Biobío tras incendios

El Ministerio de Hacienda activó oficialmente el Fondo Nacional de Reconstrucción mediante el Decreto Exento N°15 en la región de Ñuble y las comunas de Penco, Concepción y Tomé en la región del Biobío, con el objetivo de acelerar la ayuda a las personas afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

La emergencia, iniciada durante el fin de semana, ha dejado hasta ahora 21 personas fallecidas, más de 20 mil damnificados y 800 viviendas destruidas.

En este contexto, el Comité Asesor del Fondo Nacional de Reconstrucción realizó este jueves su primera reunión para materializar la activación. En la sesión participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete; la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y la secretaria ejecutiva del Fondo, Trinidad Undurraga.

Durante el encuentro, las autoridades definieron que la presidencia del Comité Asesor del Fondo recaiga en Interior, analizaron los principales desafíos en materia de reconstrucción y revisaron los criterios que orientarán la identificación de nuevos proyectos para las zonas afectadas por los incendios en Ñuble y en las comunas de Penco, Concepción y Tomé.

Además, se estableció un calendario para levantar, priorizar, difundir y financiar las iniciativas de reconstrucción, con foco en proyectos que tengan un impacto directo en la vida de las comunidades.

La secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Reconstrucción, Trinidad Undurraga, señaló que "hoy se activó el Fondo Nacional de Reconstrucción, el canal del Estado para recibir aportes de personas y empresas que quieran ayudar a recuperar infraestructura y equipamiento en las zonas afectadas por los incendios del sur. Reconstruir exige un esfuerzo compartido: invitamos a donar a través del Fondo, con beneficios tributarios para cada aporte".

Desde el Ejecutivo reiteraron el compromiso del Gobierno con una recuperación integral, que no solo permita reconstruir la infraestructura dañada, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades, impulsar la reactivación económica local y entregar apoyo oportuno a las familias que han perdido sus hogares.

