Gobernador Rodrigo Mundaca: "Quienes nos critican pecan de desconocimiento, para no tratarlos de ignorantes"

El 17 de mayo de 2021 es una fecha que Rodrigo Mundaca Cabrera difícilmente podrá olvidar, pues aquel domingo la ciudadanía lo convirtió en el primer Gobernador Regional de Valparaíso, electo democráticamente en primera vuelta. Tres años después, la máxima autoridad regional repasó con Puranoticia TV lo que ha sido este tiempo en el cargo, las obras que ha sacado adelante, los dolores de cabeza que ha tenido y los desafíos que tendrá, considerando que el 27 de octubre buscará la reelección.

Fue casi una hora de entrevista donde este ingeniero agrónomo de profesión, líder y fundador del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), quien vive en pareja en Valparaíso junto a su "compañera" con quien además cría a una niña y a su gata «La Jefa», repasó aspectos fundamentales de su visión de desarrollo regional, pero también abordando los aspectos más polémicos y duros de su gestión, como lo ha sido el «Caso Convenios» y el megaincendio.

Por ello es que de partida –y quizás a modo de rayar la cancha– Rodrigo Mundaca se define a sí mismo –"sin eufemismos ni falsa modestia", como dijo–, como "el primer Gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso. Somos un conjunto de 16 gobernadores que después de 200 años somos las primeras autoridades que ejercemos la administración superior de manera democrática". Es justamente este respaldo, pero a la vez mandato que le dio la ciudadanía, el que lo ha llevado a no callarse absolutamente nada y criticar incluso al Gobierno central, del que dijo que apoyó y trabajó para que el Presidente Gabriel Boric llegara a La Moneda.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO

"Este es mi Gobierno. Yo trabajé por su éxito. Yo me saqué la mugre por Gabriel", indicó de partida el Gobernador de Valparaíso, para luego remarcar que "yo tengo un mandato, que es ser autoridad regional y ejercer la administración superior de la región como Gobernador. Por lo tanto, más allá de haber trabajado por el triunfo de Gabriel, mi primer mandato es ser responsable y coherente con las necesidades de mi región".

Pero, ¿qué significa eso? Según explicó, esto se traduce –por ejemplo– cuando se debe discutir en materia de presupuestos con el Gobierno central, "no me tiembla la mano" o "cuando me siento agraviado por alguna autoridad que viene a la región y me invita a inaugurar algo que hemos financiado nosotros, no tengo problemas en decirlo y alzar mi voz". Y es que esta conducta, la cual tilda de "invariable", la ha llevado a cabo porque "me toca representar a la región más importante del país".

Y aunque reconoce que la discusión presupuestaria con La Moneda ha sido "dura", Mundaca pide plantearse esta interrogante al revés: "¿Cómo esta región se porta con el país?". Así es como explicó con datos, que el 60% de las exportaciones pasan por los puertos de la región, como Ventanas, Valparaíso y San Antonio; que la zona cuenta con el puerto terrestre más grande de América Latina, ubicado en Los Andes, donde pasa el 40% de las mercancías del Mercosur; que da alojamiento al Congreso Nacional; que tiene el ecosistema universitario más grande del país después de la Región Metropolitana; y que después de Santiago, la de Valparaíso es la región más importante del país.

Ante la consulta respecto a si el Mandatario y su Gobierno están en deuda con la zona, afirmó que "más que el Presidente esté en deuda con la región, creo que los que lo acompañan no logran entender la importancia que tiene la región".

SU GESTIÓN Y LAS CRÍTICAS

Luego, al momento de analizar lo que ha sido su gestión al mando de la Quinta Región en estos poco más de tres años en el máximo puesto, este hombre que ha vivido en la provincia de Petorca por 24 años recordó que su función al mando del Gobierno Regional es de "administración superior de la región y de priorizar la cartera de inversión por los recursos que administramos, que son públicos, y me toca priorizar y bajar la cartera de inversión y conseguir los votos en el Consejo Regional".

Pero justamente este trabajo le ha valido recibir un sinnúmero de críticas, muchas de las cuales provienen de los candidatos que buscan quedarse con su puesto el 27 de octubre. De sus comentarios dice sin tapujos que "quienes nos disputan lo hacen desde el escritorio y sin conocer el rol que tiene el Gobernador Regional".

"Cuando llegué como Gobernador Regional se construyeron muchas fábulas y decían que yo no iba a priorizar a los municipios de derecha porque el 60% depende de los recursos del Gobierno Regional. Pero el alcalde Gustavo Alessandri (Zapallar) destacó nuestra transversalidad, diciendo que se ha puesto el bien común por delante. También trabajo con Dino Lotito en Santo Domingo, a quien le entregamos catres clínicos la semana pasada. Trabajo con Claudia Adasme en Papudo, a quien le entregué ambulancias. Y puedo mencionar a todos los alcaldes de derecha", expresó.

Tras ello, aseguró enfáticamente que "todas esas fábulas se fueron al traste porque hemos demostrado que prevalece el bien común en nosotros. Quienes nos critican pecan de desconocimiento, para no tratarlos de ignorantes".

En ese sentido, destacó que en su gestión al mando del Gore de Valparaíso han generado 11.970 empleos; han construido 812.615 metros cuadrados, equivalentes a 20 hospitales Van Buren y 23 estadios Sausalito; instalado 11.288 luminarias; 83 proyectos de construcción y mejoramiento de espacios públicos; 40 proyectos de sedes sociales; 58 proyectos de infraestructura deportiva; 9.394 hogares con proyectos de alcantarillado... "Eso se llaman obras", destacó inflando el pecho.

En materia de seguridad resaltó que "hemos destinado $26.631 millones. En materia de drones, tenemos 2.165 millones de pesos comprometidos para darle continuidad y pasar de seis a ocho drones. Me gusta el programa de drones porque sirve absolutamente, son medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel".

EL MEGAINCENDIO

Según confesó, uno de los momentos más duros que ha debido enfrentar como Gobernador Regional de Valparaíso ha sido el megaincendio, el cual terminó con la vida de 137 personas, destruyó más de 8 mil viviendas y arrasó con 9 mil hectáreas, pero también terminó llevándose los sueños de muchas personas. Es en ese contexto donde recordó un episodio muy crudo: "Sentí impotencia cuando me tocó estar en Villa Independencia con un muchacho que tenía un minimarket, que perdió todo, y me dijo que lamentaba que hay gente que no iba a ver nunca más. En ese punto de prensa empezaron a hablar de las ayudas tempranas, de las casas que se entregaron sin luz, sin agua, sin sanitarios... y recuerdo que el punto de prensa no concluyó porque la gente se puso a llorar. Y cuando me tocó hablar, lo que me correspondió fue contener y salir a abrazar. Ese fue un momento que me acompaña todos los días, de mucha dureza", dijo Rodrigo Mundaca.

Pero también abordó la emergencia desde la falta de coordinación de las autoridades, de las que dijo que "en algún minuto, creo que no dialogaron. (...) Tenías un Cogrid, un comité de ayudas tempranas y un comité de reconstrucción. Entonces en algún minuto teníamos un día sábado a Montes en el comité de reconstrucción anunciando la entrega de terrenos, y el mismo día había un ministro anunciando víveres en otro lado. Entonces en algún minuto hubo falta de coordinación entre Cogrid, el comité de ayudas tempranas y el comité de reconstrucción".

Otra de las situaciones que generó molestia en el Gobernador fue el exceso de autoridades en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), lo que explicó con una aclaratoria metáfora: "Lo dijo Ripamonti, lo dijo Melipillán y todos los que trabajamos ahí, que nos pasó que en el Cogrid teníamos cinco ministros y siete subsecretarios, y eso me molestaba porque, siendo agrónomo y conociendo la importancia de las lepidópteras, las polillas a veces me molestan. ¿Se entiende?".

Su crítica también la apuntó hacia los problemas de gestión que hubo, de los que dijo que "yo creo que lo uno requería en un escenario de emergencia era agilidad, suficiencia y autonomía para poner a disposición recursos que levantaran casas". A ello agregó que "Senapred se crea, pero sin músculos, sin dientes, porque se mantiene el mismo personal, pero sin recursos. Cuando se habla que los gobiernos comunales no tienen los planes de gestión de riesgos y desastres, si Senapred no tenía recursos".

También aseguró que en el Cogrid "me peleé con todos", aunque aseguró que "hoy coinciden más que ayer", pues en ese momento Mundaca planteaba que había que reponer la energía eléctrica a los barrios siniestrados cuanto antes, pero para hacerlo había que hablar con la empresa eléctrica. No obstante, "hubo que ir a hablar con un CEO que estaba de vacaciones, entonces hay un problema de modelo". Lo mismo ocurrió con Esval para habilitar el agua y con el gerente de la empresa a cargo del relleno sanitario El Molle, de Valparaíso, lugar hasta donde se llevaron los escombros.

CASO CONVENIOS

La mañana del pasado 13 de junio, el fiscal Carlos Palma, encargado de investigar la arista «Procultura» del caso «Convenios» llegó junto a detectives de la PDI a allanar las oficinas del Gobierno Regional de Valparaíso y otras entidades públicas de la zona, desde donde además se incautó el teléfono y el computador al propio Rodrigo Mundaca. Todo esto a raíz del financiamiento que el Gore le dio a la Municipalidad de La Calera para que la Fundación Procultura ejecutara un proyecto en dicha comuna.

Junto a decir en buen chileno que "yo no le quito el poto a la jeringa", en señal de que hablaría del tema, la principal autoridad regional recordó que "el caso «Convenios» parte en un organismo centralizado del Estado, en la Seremi de Vivienda, del Minvu, y parte con Democracia Viva en Antofagasta. Hoy los responsables están encarcelados con prisión preventiva, en etapa de investigación. Nosotros fuimos críticos y cuando empiezan a aparecer las imputaciones a los Gobiernos Regionales, en general todas las imputaciones que se han hecho se encuentran avaladas por la Ley de Presupuesto. Se nos imputaba que no pasáramos proyectos por debajo de 7 mil UTM por el Core, Ley de Presupuesto habilitaba a gores sin pasar por el Core".

Luego se enfocó en la diligencia puntual llevada a cabo el 14 de junio, de la que comentó que "tuvimos a Carlos Palma en nuestro Gobierno Regional, al fiscal con dedicación exclusiva al caso «Procultura» (...) Cuando viene Carlos Palma habían diligencias en Biobío y Metropolitana también, y yo le pregunto por qué vino, pero no me dijo nada".

A ello agregó que "a la semana, Palma fue removido del caso porque salió en los chat de Hermosilla. Es removido del caso porque lo llaman por teléfono, le ofrecen un doctorado y le piden hacerse cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente para que se baje de la terna y favorecer al fiscal actual. Yo diría que, en general, en nuestro caso del Gobierno Regional, que es por quien tengo que dar cuentas, cuando el Core ha citado a Fima, a Terram, a Edmusa, a dar cuenta de lo que estamos haciendo, todas las verificaciones han funcionado bien".

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

En uno de los últimos tópicos abordados por el gobernador Rodrigo Mundaca en entrevista con Puranoticia TV, repasó algunos de los proyectos emblemáticos que tiene la región de Valparaíso y que, por diversos motivos, se mantienen bajo incertidumbre, tal como es el caso de la ampliación del Tren a La Calera. De esta iniciativa señaló que "acompañé a EFE a la entrega del Estudio de Impacto Ambiental para prolongar la línea férrea de Limache a Calera, y he hablado con el subsecretario Proaño (de Medio Ambiente) para agilizar el proceso de evaluación".

Del proyecto de tren Valparaíso - Santiago, sostuvo que "acompañé la propuesta de tren Valparaíso a Santiago y me molesta que haya un licitación fallida respecto a ese proceso porque es un anhelo de la región. Viene el Ministro de Transportes y lo primero que le diré es que me explique por qué falló".

En materia de embalses, expuso que "me he reunido varias veces con la empresa Chec, que son los chinos que harán el embalse en Petorca, también participé en un encuentro donde el Presidente habló de permisología en Los Andes y le dije al Presidente que ese embalse era fundamental porque garantiza el agua de riego y el agua para los sistemas de agua potable rural, y hoy trato de destrabar temas de permisología para hacer realidad un embalse en la provincia de Petorca".

Finalmente, acerca del terreno en Las Salinas, donde antes se emplazaban las petroleras de Viña del Mar y ahora se busca llevar a cabo un proyecto de limpieza para ejecutar posteriormente una iniciativa inmobiliaria, el gobernador Rodrigo Mundaca expresó que le gustaría ahí "un espacio público maravilloso, con niños jugando, donde hubiera implementos deportivos, canchas y lugares para que la gente se reúna. Me gustaría ver un espacio público". En ese sentido, concluyó diciendo que "yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene el país, Latinoamérica y el mundo es ser capaz de tener un modelo de desarrollo económico que sea viable y socialmente justo".

