Gobernador pide que el Presupuesto 2025 garantice recursos para comprar terreno para nuevo Hospital Van Buren en Valparaíso

Preocupados por la posibilidad de que el terreno donde se emplazaría el nuevo Hospital Carlos van Buren pueda quedar sin efecto debido a la posibilidad de compra por parte de privados, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al diputado Tomás Lagomarsino, hicieron un llamado a agilizar la adquisición del espacio por parte del Estado de Chile.

"Me ha tocado presidir el comité de búsqueda y trabajar intensamente con el diputado Lagomarsino y hemos llegado a una propuesta final después de haber tenido más de 11 propuestas que decantaron en tres. Hoy lo más real es poder edificar detrás del actual recinto”, señaló Mundaca, quien agregó que “poder construir un nuevo hospital o tener nueva edificación en torno al hospital requiere de modificar el plan regulador, edificar en altura, tener los permisos municipales, pero lo que más nos preocupa es que esto hoy día se pueda hacer realidad".

De igual forma, sostuvo que "a propósito de que se inicia la discusión presupuestaria y le hemos pedido a varios parlamentarios que en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) se garanticen los recursos para comprar este terreno, hay varios parlamentarios que han comprometido sus votos para insistir ante Hacienda que destinen los recursos para comprar el terreno, porque esto tiene que hacerse a la mayor celeridad posible. No podemos seguir esperando. Esta es la posibilidad que tenemos para hacer realidad de pasar de más de 400 camas a 600 y así poder dar un atención digna a tantas personas que así lo necesitan”.

Cabe recordar que en enero de este año, el comité intersectorial para la construcción de un nuevo Hospital Van Buren, propuso tres opciones definitivas de terrenos para la construcción: en el sector Rapa Nui, en Santos Ossa y en el plan de Valparaíso (calle Carlos van Buren con Hontaneda), esta última fue la con mayor aceptación.

El siguiente paso sería la presentación de la propuesta definitiva del terreno, con el propósito de que pueda ser formalizada con todas las actorías del comité y el ámbito de salud para, posteriormente, avanzar hacia la etapa de concreción del proyecto; sin embargo, a la fecha, aún no se ha confirmado que este proyecto esté considerado en el presupuesto del 2025.

Para la construcción del nuevo recinto hospitalario se proyecta una solución mixta que incluye el actual recinto y el paño que se ubica posterior al actual edificio de atención de salud, el cual cuenta con tres propietarios, quienes ya recibieron ofertas de parte de una cadena de supermercados para adquirir el terreno, de ahí la preocupación de las autoridades.

El diputado Tomás Lagomarsino señaló que “el tiempo corre y no espera a nadie, de hecho hace algunos años ya perdimos una oportunidad muy grande cuando una inmobiliaria compró el terreno que pertenecía a Chiletabacos, donde hoy día se erigen dos grandes torres habitacionales. Y podemos perder nuevamente una oportunidad para construir el nuevo Hospital Carlos van Buren. El Estado se tiene que mover rápido, el Ministerio de Salud se tiene que mover rápido, no podemos seguir esperando que no se hagan las gestiones con los propietarios de estos terrenos para que se adquiera y podamos tener un camino mejor trazado para el nuevo Hospital Carlos Van Buren que requiere nuestra región”.

El parlamentario comentó respeto al trabajo que se ha realizado por parte de la comisión que “el gobernador Mundaca ha sido una pieza clave en materializar los avances que hemos conocido durante estos dos años, como es la comisión de búsqueda de terreno y una serie de otras gestiones para que este proyecto emblemático se desarrolle, así como los gremios del hospital y el consejo de desarrollo de salud del hospital Carlos Van Buren. Necesitamos que el Gobierno y en particular el Ministerio de Salud como el Ministerio de Hacienda concreten prontamente la adquisición de estos terrenos, de lo contrario vamos a perder nuevamente una oportunidad”.

Cabe señalar que el Gobierno Regional durante este 2024 ha realizado una importante inversión para el Hospital Carlos Van Buren, equipando la unidad pediátrica y adulta, destinando más de 1.200 millones de pesos para enfrentar la campaña de invierno.

PURANOTICIA